同事狂A私人物品讓她傻眼「是我愛計較？」 網搖頭：貪小便宜

什麼都借一下？一名女網友在Dcard發文抱怨，自己和一位女同事很聊的來，然而對方的小習慣卻讓她非常受不了。常常不買東西，總是「借用」她的，用完也不歸還，借碗筷也不洗乾淨，讓人非常崩潰，她忍不住哀號「為了這點小事跟她發火好像顯得自己很計較」，詢問廣大網友有沒有什麼暗示好方法讓對方清醒。

原PO表示同部門的女同事個性可愛也很好聊，但小習慣讓共事快一年的她還是會不開心。對方常常不買必需品，總靠借用還忘記歸還，小至原子筆、剪刀、美工刀、便條紙、長尾夾、濕紙巾、牙線、止痛藥、衛生棉，原PO永遠都等到要用時找不到，才發現全在同事座位上，貼上姓名貼也沒用，借用的膠帶台、抹布、除塵刷等較大物件，對方還會收進自己的抽屜。

最令她受不了的是對方借用馬克杯，洗完亂放還沒洗乾淨，借用泡麵碗也常常看到油垢菜渣，要到處找回它們還要自己重新洗。每每委婉告知要借可以，記得放回來，對方總笑著道歉說又忘記了，道歉後永遠都有下次。不僅如此，客戶給的點心、樣品、折扣券，和對方分享卻總在不注意時被整個摸走，提醒時又回「哈哈哈我還想說怎麼那麼好給我那麼多勒」。

貼文下網友傻眼回覆「是我絕對臭臉給她看，感覺就是在佔人便宜」、「妳脾氣怎麼這麼好，這個性哪裡可愛啊超可惡的。最好是每次都忘記，根本吃人豆腐」、「之後就慢慢跟她保持一點距離吧」、「可以在她要借東西的時候找藉口拒絕」、「有些人就是對她好會得寸進尺，裝的大勒勒忘東忘西的」、「根本就是貪小便宜成習慣，幫妳的好同事矯正一下她的道德觀」。