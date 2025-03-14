到職第一天不知帳密遭酸「沒能力」 新人下班失業傻了：靠念力？

職場新人對工作內容不熟悉需要前輩提點，一名女網友在Dcard訴苦，近日入職一家公司且當天就被炒，原因是不知道後台帳號密碼，明明沒有管道卻要她自己想辦法，直接詢問只換來主管嫌沒能力。即使深知不合理還是感到挫折，她無奈吶喊「連行政都做不好，好想哭」。

原PO透露第一天上班就沒有人帶，上午就到公司主管卻下午才來，用Line詢問對方也不讀不回。主管到公司後交代她整理各館的網站後台資料，加上財務報告跟流程表，但她沒有帳號密碼，也沒有前人留下來的範本，即使翻遍辦公室雜亂的電腦資料，唯一的帳密表卻是過期資料。

她無奈之下只好再問主管怎麼辦，然而主管不但不回覆，還轉頭到小房間向老闆告狀，說她能力不足，連這點事都做不好，還嫌棄她沒上進心什麼都要問，不自己想辦法解決。主管此舉也導致僅到班一天的她，下班被告知「明天不用來了」。原PO無奈自嘲應該靠意念讀取密碼，「穿越時空去請教已不存在的前任行政」，不過她還是相當難過，「不敢告訴家人我失業了，找工作好困難」。

貼文曝光後網友紛紛安慰，「公司爛不是妳爛」、「這種工作我應該中午就會走了，不用太難過也不要看太重，不是妳的問題，早離開才好」、「不注重新人教育的公司都是爛公司」、「看完超生氣的，怎麼會這樣欺負新人！當作新人會通靈嗎」、「他要是讓妳繼續待著，妳只會更痛苦，比失業還痛苦」、「新人本來就要教，不論在這行多資深，一定都要先有人帶著」。