86.5%上班族遇詐騙 平均財損21.7萬元、逾一成遭騙上百萬

台灣詐騙犯罪橫行，更被詬病是「詐騙王國」，受害上班族更是不在少數。根據1111人力銀行14日發布的最新調查顯示，有86.5%上班族曾遇詐騙，又以假投資、簡訊詐騙最常見，且高達43.5%上班族曾受害，平均財損21萬7,592元，更驚人的是，遭詐騙的上班族中有逾一成，遭騙上百萬元。

根據1111人力銀行調查顯示，受訪上班族中有86.5%遇過詐騙，其中最常遇到的詐騙類型分別為假投資詐騙（股票、虛擬貨幣等）占48%、簡訊詐騙（釣魚簡訊、不明網址）33.7%、網購詐騙（未收到商品、貨不對）32.7%、中獎／抽獎詐騙28.1%以及電話詐騙（假檢警、假公務員、假包裹通知）26.4%。有高達43.5%的上班族因此上當受騙，其中只有26.4%的人發現受騙並且報警，還有1.3%的人選擇不報警但在社群媒體上發文。

遭詐騙的上班族中，平均財損21萬7,592元，但是其中有12.7%的人曾經被騙超過百萬元。另外，有17.2%的人被騙個資。

調查也發現，詐騙事件對上班族影響很大，85%的受訪者表示自己從此變得更警惕，不再輕信陌生訊息／連結、31.1%情緒受影響，感到焦慮／自責／憤怒、29.1%對網路／電話交易失去信任，24.8%因此加裝來電顯示APP，更有近3%（2.9%）的上班族因為詐騙事件直接更換手機號碼。

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，詐騙集團橫行，詐騙手段不斷推陳出新讓上班族防不勝防。數據顯示，2024年9月底在監受刑人5萬2,755人，罪名前三名分別為毒品、詐欺、公共危險，詐欺犯7,003人占13%，人數逐年攀升，十年增加五倍，官警估計車手與人頭帳戶的再犯率逾八成，可見罰則過低可能是導致詐騙犯罪持續不斷的原因。

調查還顯示，高達87.3%的上班族認為政府目前的防詐騙措施根本不夠，應該加強宣導與懲罰詐騙集團。同時受訪者也建議政府應透過以下方式減少詐騙，包含嚴懲詐騙集團，加重刑責（80.8%）、與電信／金融機構加強聯防（54.1%）、提供更快速有效的檢舉與賠償機制（39.2%）及加強學校／職場的防詐騙教育（38.6%）。

上述「上班族遭詐騙經驗」調查，是1111人力銀行針對上班族會員進行立意抽樣，調查時間2025年2月26日到3月11日，總計回收1,047份。