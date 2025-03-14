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四成三上班族曾被詐騙！平均財損21.7萬元 逾1成遭騙上百萬

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
台灣詐騙橫行，不只年紀大的長者易受騙，上班族受害比重也不低。圖為警員到銀行勸 導民眾不要受騙匯款。圖／民眾提供
台灣詐騙橫行，不只年紀大的長者易受騙，上班族受害比重也不低。圖為警員到銀行勸 導民眾不要受騙匯款。圖／民眾提供

台灣詐騙犯罪橫行，更被詬病是「詐騙王國」，根據內政部警政署165打詐儀表板數據顯示，光是今年2月，就受理1萬773件詐騙案件，累積財損高達60億8172.5萬元；2025年以來，已受理23,893件詐騙案件，國人累積損失156億2735.4萬元，數字驚人。1111人力銀行針對上班族進行詐騙經驗調查，結果發現，高達43.5%的上班族曾受害，遭詐騙的上班族平均財損217,592元，其中有12.7%的人曾經被騙超過百萬元。

根據1111人力銀行調查顯示，受訪上班族中有86.5%遇過詐騙，其中最常遇到的詐騙類型分別為假投資詐騙（股票、虛擬貨幣等）占48%、簡訊詐騙（釣魚簡訊、不明網址）33.7%、網購詐騙（未收到商品、貨不對）32.7%、中獎/抽獎詐騙28.1%以及電話詐騙（假檢警、假公務員、假包裹通知）26.4%。有高達43.5%的上班族因此上當受騙，其中只有26.4%的人發現受騙並且報警，還有1.3%的人選擇不報警但在社群媒體上發文。

遭詐騙的上班族中，平均財損217,592元，但是其中有12.7%的人曾經被騙超過百萬元。另外有17.2%的人被騙個資。調查也發現，詐騙事件對上班族影響很大，85%的受訪者表示自己從此變得更警惕，不再輕信陌生訊息/連結、31.1%情緒受影響，感到焦慮/自責/憤怒、29.1%對網路/電話交易失去信任，24.8%因此加裝來電顯示APP，更有近3%(2.9%)的上班族因為詐騙事件直接更換手機號碼。

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，詐騙集團橫行，詐騙手段不斷推陳出新讓上班族防不勝防。數據顯示，2024年9月底在監受刑人5萬2755人，罪名前3名分別為毒品、詐欺、公共危險，詐欺犯7003人占13％，人數逐年攀升，10年增加5倍，官警估計車手與人頭帳戶的再犯率逾8成，可見罰則過低可能是導致詐騙犯罪持續不斷的原因。

調查顯示，高達87.3%的上班族認為政府目前的防詐騙措施根本不夠，應該加強宣導與懲罰詐騙集團。同時受訪者也建議政府應透過以下方式減少詐騙，包含嚴懲詐騙集團，加重刑責(80.8%)、與電信/金融機構加強聯防(54.1%)、提供更快速有效的檢舉與賠償機制(39.2%)及加強學校/職場的防詐騙教育(38.6%)。

上班族 詐騙集團

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