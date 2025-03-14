離職理由假的？78%勞工坦言沒說實話 多數拿這兩理由當擋箭牌

不少產業出現「缺工潮」，面對連續兩年的「報復性轉職潮」，擔心人才大量流失，公司該如何慰留員工？相較之下，上班族在離開老東家前，可能面對哪些「職場狀況劇」？能否順利完成離職手續？

yes123求職網「蛇年離職潮與企業留才計畫調查」發現，八成一上班族表示對於向公司提出離職「覺得有困難」，78%勞工坦言不會說出真實離職理由，取而代之最常用的理由是「職涯規劃」，其次是「家庭因素」。

對於農曆年後想換工作，向老東家表達離職想法的「最佳時間點」，該如何決定？根據yes123求職網調查顯示，大部分的人仍舊採取較保守的方式：有41.1%還是選擇「新工作有著落之後」；38.6%選擇「開始找新工作之後，到新工作有著落之前」；不過剩下20.3%卻選擇「開始找新工作之前」，代表這群人有當「裸辭族」的勇氣；另有高達81.2%上班族表示，對於「向公司提出離職」這件事情，心中「覺得有困難」。

只是在提出離職請求後，假如公司沒有採取任何慰留動作，卻有56.6%勞工坦言「會有失落感」：可能覺得自己並不受重視，沒有被當成企業內部的重要人才。

相形之下，如果公司有哪些慰留動作，上班族可能就會選擇留下來？在可複選情況下，主要依序是：「加薪」(74.6%)、「升職」(46.7%)、「發獎金、有分紅」(40.1%)、「改變工作內容」(38.9%)，以及其次為「增加員工福利」(31.2%)、「調部門」(21.4%)、「老闆或主管施以人情壓力」(15.6%)。

受訪者有96.6%曾有過「主動」向公司提出離職的經驗；而且在可複選情況下，當時優先選擇「口頭提出」(83.2%)，或是「有正式書面辭呈」(51.1%)，較少數是「透過電子郵件」(23.6%)，或者「透過簡訊」(17.8%)。

此次調查更發現，可能不知道如何開口，甚至擔心壓力大，有78.4%上班族「不會」老實跟主管、老闆，說出內心真正離職的理由。

取而代之，若在可複選情況下，有74.2%以「職涯規劃」，當作表面上的離職原因；60.2%則拿「家庭因素」當成擋箭牌；39.3%選擇的理由是「身心健康因素」；37.4%說出的理由為「有進修深造計畫」。

反之，在應徵新工作、面對面試官時，則有63.8%「選擇性透露」真正的離職理由；但仍有30.3%，還是「不會透露」真正原因；代表共有94.1%「持保留態度」，僅剩少數5.9%會「完整透露」。