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員工要開溜了？十大跳槽徵兆出爐 這三大跡象最明顯

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
上班族年後忙轉職，員工跳槽前三大徵兆：常請假、上求職網、離座接手機。示意圖，非當事人（中央社）
上班族年後忙轉職，員工跳槽前三大徵兆：常請假、上求職網、離座接手機。示意圖，非當事人（中央社）

yes123求職網「蛇年離職潮與企業留才計畫調查」發現，為了不讓人才流失，針對年後轉職潮，有高達七成企業「會採取」調薪策略因應。而觀察員工準備跳槽前三大徵兆，依序是常請假、上求職網、離座接手機。另外如果員工提出離職，七成七企業會進行離職面談，只是能夠成功慰留機率大約只有21%。 跳槽三大徵兆：常請假、上求職網、離座接手機。

調查顯示，若想留住「非主管職」的人才，企業平均願意「調薪4.3%」；針對「主管職」人才的話，資方平均更願意「調高6.4%」的薪資；如果以「平均幅度」來看，後者約為前者的1.49倍。實務上來說，仍然有超過半數，也就是57.2%的企業坦言，「曾經遇過」員工以「離職手段」要求調薪。

對於準備離職這件事，多數人除了偏向低調態度外，事前似乎不容易被看到跡象。yes123求職網調查顯示，假如以「企業角度」來看，事先仍會出現「十大跳槽徵兆」。

在可複選情況下，前五大徵兆依序是：「請假頻率突然變高」(60.1%)、「常常上求職網站」(58.8%)、「常常離開座位接手機」(51.6%)，以及「突然不加班，準時下班」(45.2%)、「常向其他同事抱怨公司的人事物」(34.8%)。

其他的離職徵兆方面，六到十名又分別為：「低調打包整理東西」(31.8%)、「工作效率突然驟降」(30.5%)、「突然容易遲到或早退」(29.1%)，以及「常常上其他企業網站」(22.6%)、「容易與同事、上司有爭執」(20.2%)。

針對年後準備離職的人，有些企業卻會採取「軟硬兼施」的態度：一方面有留人動作，另一方面卻給予壓力。從yes123求職網的調查發現，在提出離職後，有高達66.3%的人表示，「曾經遇過」來自公司方面的刁難。

其中主要被「刁難」情況，在可複選情況下，主要依序為：「以找不到人為藉口，延後離職日」(63.5%)、「以交接未完為藉口，延後離職日」(42%)、「老闆或主管開始對自己冷言冷語」(36.9%)，以及「離職日前，工作量突然暴增」(26.1%)、「要求放棄獎金或分紅」(20.1%)。

不管有沒有碰過被為難的窘境，仍有56.2%上班族表示，在提出離職後，仍然會「堅守崗位，直到最後一刻」；但也代表其餘的43.8%選擇「不再賣命打拚，能交差過關即可」。

面對年後轉職潮，調查發現，高達76.7%企業會進行所謂的「離職面談」，但是歷經一番懇談之後，其中又有80.2%的公司自認，「確實了解」多數員工真正離開的原因。不過經過離職面談，探索員工的內心後，平均能夠成功慰留的機率大約僅落在20.8%，這也代表大約在每五個想離開的人當中，最後能夠留住一個，就算是不錯的成果。

求職 離職

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