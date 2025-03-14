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上班族跳槽三大徵兆 常請假、上求職網、離座接手機

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

對於準備離職這件事，多數上班族除了偏向低調態度外，事前似乎不容易被看到跡象。不過由yes123求職網的調查顯示，假如以「企業角度」來看，事先仍會出現「十大跳槽徵兆」。

在可複選情況下，前五大徵兆依序是：「請假頻率突然變高」（60.1%）、「常常上求職網站」（58.8%）、「常常離開座位接手機」（51.6%），以及「突然不加班，準時下班」（45.2%）、「常向其他同事抱怨公司的人事物」（34.8%）。

其他的離職徵兆方面，六到十名又分別為：「低調打包整理東西」（31.8%）、「工作效率突然驟降」（30.5%）、「突然容易遲到或早退」（29.1%），以及「常常上其他企業網站」（22.6%）、「容易與同事、上司有爭執」（20.2%）。

yes123求職網發言人楊宗斌建議上班族：「人情留一線，日後好相見！」完美離職是一門學問，更是一種藝術。避免辭職後衍生糾紛，或者在同業間留下所謂的「壞名聲」，正式離開公司前，要保持「不卑不亢」的應對方式：繼續堅持正面的工作態度到最後，並且確實完成交接和離職手續，同時確保勞工權益不受損。

楊宗斌更表示，畢竟同行間常常會有「Reference Check」，也就是所謂的「履歷查核」機制，特別針對要應徵重要職務的人，新東家的人事部門，不排除會向老東家「打探」消息，例如該應徵者先前的工作能力與處事態度，或者曾有過違規、失誤，結果造成企業損失的「黑歷史」。

楊宗斌也指出，過年後將離職的上班族，除了需要把職掌的工作進行交接外，依勞基法規定，還要有「事前預告」的時間，而且是隨著年資深淺有所不同，其規定如下：一、繼續工作三個月以上一年未滿者，於十日前預告之。二、繼續工作一年以上三年未滿者，於二十日前預告之。三、繼續工作三年以上者，於三十日前預告之。

上述「蛇年離職潮與企業留才計畫調查」，是由yes123求職網於2025年2月26日到3月11日，以網路問卷進行抽樣，調查「20歲（含）以上」的求職會員，同時「畢業或役畢（免役）」，有效問卷共1,292份，信心水準為95%，誤差值為正負2.73%；至於企業部份，有效問卷共1,033份，信心水準為95%，誤差值為正負3.05%。

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