準備離職跳槽 70%企業會調薪留才、66.3%上班族被刁難

上班族在離開老東家前，可能面對哪些「職場狀況劇」？根據yes123求職網14日發布的最新調查顯示，有高達66.3%的人表示，「曾經遇過」來自公司方面的刁難。

其中主要被「刁難」的情況，在可複選情況下，主要依序為：「以找不到人為藉口，延後離職日」（63.5%）、「以交接未完為藉口，延後離職日」（42%）、「老闆或主管開始對自己冷言冷語」（36.9%），以及「離職日前，工作量突然暴增」（26.1%）、「要求放棄獎金或分紅」（20.1%）。

其他遭遇的「離職刁難」狀況，又還有：「要求放棄未休的年假或補休」（18.4%）、「找藉口預扣或延後發薪」（16.7%）、「突然要求簽署保密條款或競業禁止契約」（15%），以及「找藉口不發離職證明書」（13.1%）、「離職日前，突然被改變職務或職位」（11.1%）。

不管有沒有碰過被為難的窘境，仍有五成六（56.2%）的上班族表示，在提出離職後，仍然會「堅守崗位，直到最後一刻」；但也代表其餘的四成四（43.8%），選擇「不再賣命打拚，能交差過關即可」。

面對年後轉職潮，企業這邊有沒有任何對策呢？由yes123求職網的調查發現，有高達七成七的企業表示，會進行所謂的「離職面談」。但是歷經一番懇談之後，其中又有80.2%的公司自認，「確實了解」多數員工真正離開的原因。

至於企業端自認的「員工離職導火線」，若在可複選情況下，前五名分別為：「薪資的問題」（61.3%）、「工作內容的問題」（44.4%）、「工作壓力的問題」（35.6%），以及「獎金或分紅的問題」（31%）、「個人家庭因素的問題」（28.5%）。

六到十名的辭職原因，則又分別是：「工作量的問題」（22.7%）、「工作時間的問題」（20%）、「升遷的問題」（17.5%），以及「個人健康因素的問題」（14.8%）、「與上司相處的問題」（13.2%）。

可惜的是，在經過離職面談，試圖探索員工的內心後，平均來說，能夠成功慰留的機率，大約僅落在20.8%，這也代表：大約在每五個想離開的人當中，最後能夠留住一個，讓他打消辭意，就算是不錯的成果了。

一旦沒有完成人員慰留，後續要傷腦筋的問題，就是企業得再費時彌補職位空缺。此次調查就顯示，預估今年要補齊離職後的「非主管職」職缺，企業平均得花上3.1個月，大約為93天；假設是想補齊「主管職」的職缺，預估需要耗費4個月，大約為120天。

而且為了不讓人才流失，針對年後轉職潮，有高達七成的企業指出，「會採取」調薪策略因應。

調查指出，若想留住「非主管職」的人才，企業平均願意「調薪4.3%」；針對「主管職」人才的話，資方平均更願意「調高6.4%」的薪資；如果以「平均幅度」來看，後者約為前者的1.49倍。

只是以實務上來說，仍然有超過半數，也就是57.2%的企業坦言，「曾經遇過」員工以「離職手段」要求調薪。

上述「蛇年離職潮與企業留才計畫調查」，是由yes123求職網於2025年2月26日到3月11日，以網路問卷進行抽樣，調查「20歲（含）以上」的求職會員，同時「畢業或役畢（免役）」，有效問卷共1,292份，信心水準為95%，誤差值為正負2.73%；至於企業部份，有效問卷共1,033份，信心水準為95%，誤差值為正負3.05%。