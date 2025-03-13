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板模工墜落腦出血求助無門 新北助得660萬職災補償

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北勞工局去年受理勞資爭議4298件 和解率近7成，圖為示意圖。圖／新北市勞工局提供
新北勞工局去年受理勞資爭議4298件 和解率近7成，圖為示意圖。圖／新北市勞工局提供

板模工阿興一次工作時，因為施工架未依法設置護欄、安全網，導致他墜落創傷性腦出血，半年來雇主都沒有給予職災補償，只好求助新北市勞工局，經過陪調律師協助釐清責任，最後以660萬元達成和解。

新北市勞工局統計，去年勞資爭議調處案量高達4298件，主要是工資、加班費、資遣費3類爭議，占近7成，整體和解率約66.92%。

在職災爭議調解案件中，因職災涉及相關法規較為複雜，為避免勞工與家屬不諳法令而無法完整表達訴求，或因協商經驗不足，導致自身權益受損，勞工局會指派專業律師陪同調解，協助維權。

曾在營造公司擔任模板工的阿興，某次高處作業發生墜落，由於施工架未依法設置護欄、安全網，導致阿興有創傷性腦出血等傷勢。

但事發近半年，雇主未給阿興相關職災補償，求助無門的阿興只好向勞工局申請調解。經陪調律師瞭解案情並釐清勞方權益及雇主責任後，於調解過程協助勞方表達主張及訴求。最後歷經2次調解會議，勞資雙方針對調解委員提供的方案達成共識，以660萬元達成和解。

勞工局長陳瑞嘉表示，前三大類爭議類型以工資、加班費爭議1809件(42.1%)、資遣費爭議1171件(27.3%)爭議為大宗，占所有爭議類型的6成94，統計爭議案和解率達66.92%，為勞工爭取2億4仟多萬元。

相較於調解制度只要勞資一方提出申請即可受理，仲裁制度門檻較高，原則上須勞資雙方共同提出申請，但仲裁判斷與法院確定判決具有同一效力，能讓當事人免於後續訴訟所耗時間及成本，程序中和解的話，也等同調解成立效力。

勞工局去年也受理仲裁申請52件是全國第一，其中33件在仲裁程序中和解，至於已終結的仲裁案件中，計有11件作成仲裁判斷，為勞工爭取金額達458萬元。

勞工局說，將持續善用多元爭端解決模式來幫助勞工，包括義務律師諮詢、手語翻譯、陪同弱勢勞工參與調解，通譯陪同新住民或移工參與調解，偏遠地區也有在地調解服務減少奔波，就算走上法院，還有律師費及裁判費等補助，致力完善爭議調處機制。

勞工局 律師

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