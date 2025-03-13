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如何打造高薪體質？除了名校光環 你還可以這麼做

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
圖為求職者練習遠端面試應答。記者許正宏攝影／報系資料照
圖為求職者練習遠端面試應答。記者許正宏攝影／報系資料照

「名校光環」對求職這件事情，確實有幫助。根據yes123求職網的調查，仍有四成三(42.8%)的企業坦言，如果求職的新鮮人，屬於「頂大等級」畢業學歷，其實「會提高」錄取意願；也有高達七成一(71.2%)的資方表示，對於「雙主修或輔系」的新鮮人，同樣「會提高」錄取意願。

除了「名校光環」，還可以如何打造高薪體質？yes123求職網發言人楊宗斌表示，假如擔心學歷不夠出色，害怕學非所用，他並建議畢業生首先至少要「有技能或證照」，比如說想當廚師、美容師、美髮師、維修技師，從事高薪藍領工作。

或者像機師與空服員的職缺，幾乎都要求求職者的語言檢定成績，必須達到一定標準；此外，對金融業從業人員來說，投信、投顧、證券、保險等相關「法定證照」，更是不可少，其中針對「儲備幹部(MA)」的缺，同樣要求附上語言檢定結果。

楊宗斌進一步表示，也可以考慮「業務型」工作，即使通常是「低底薪，高獎金」，但隨著人脈累積，以及碰上景氣好轉時機，想要成為「TOP SALES」並非難事，例如某些明星房仲或保險員，甚至能達到千萬年薪。

如果自認語言能力不錯的「非理工」人才，甚至可以挑戰一下高科技產業，像是擔任海外業務人員，如果能擁有第二、第三外語能力的話，加上若獨立作業能力強，對於擔任國外業務，或者爭取外派機會，更具有大大加分的作用。

楊宗斌也發現，目前企業主急尋「跨界、斜槓人才」。像是能從事大數據分析，並使用AI軟體處理公務，同時也懂得數位行銷、社群經營；對於財經界徵才，主管們也希望新鮮人，最好能具備一些法務或資安、ESG永續經營等背景。

上述「Z世代畢業生職涯規劃與校徵季招募調查」，是由yes123求職網於2025年2月19日到3月4日，以網路問卷進行抽樣，調查應屆畢業生或今年退伍會員，同時具大專以上學歷，有效問卷共1,355份，其中「研究所」367份，以及「大學部」988份，信心水準為95%，誤差值為正負2.66%。至於企業部分，有效問卷共1,037份，信心水準為95%，誤差值為正負3.04%。

光環 求職

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