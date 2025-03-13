熱誠是什麼？HR指「沒有熱誠」未錄取 過來人：你不夠外向

面試官所說的「熱誠」究竟是什麼意思呢？一名男網友發文，稱他近期去外商信用卡公司面試，一位主管會反駁他的問題，但他仍然表示願意努力學習，一個禮拜後收到了人資婉拒的訊息，並指出他雖然表現穩定，但沒有「熱誠」，對此他質疑人資所說的「熱誠」究竟為何。

一名男網友在Dcard發文，表示他近期去一間外商信用卡公司面試，三個主管負責面試他，面試流程是主管詢問他5個問題，他依序回答，其中包括他過往的經驗和離開前公司的原因，其中一位主管會反駁他的回答，像是「說教」一樣回應，其他主管則是微笑認同，原PO則在過程中表示願意在訓練中學習。

原PO表示，過了一個禮拜後，收到了人資婉拒的答覆，人資表示他雖然各方面表現都很穩定，但在職位上沒有該有的「熱誠」，此職位需要跟客戶溝通，需要一定程度的熱誠，對此，原PO質疑熱誠究竟為何，對此詢問網友們的意見。

此文一出，有網友解答是原PO不夠「外向」，「他可能覺得你沒有表現出非常想要這份工作的感覺，或是他想要找的是很外向的人去他們團隊」、「剛畢業時我面試過GU儲備店長，二階段有和日本主管面談，當時主管說我感覺不夠有元氣、活力，當下我就理解我的個性、表現出的樣子，不是主管要的人，回到你的熱誠，大概就是差不多感覺吧」、「會不會是他們想要活潑外向的人呢」。

也有網友認為只是單純公司不想錄用他而已，「我覺得就是找個理由不錄用你而已，不用太糾結，像我們公司開單開錯了，理由一律寫金額錯誤，大概是這種感覺吧」。