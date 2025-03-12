職場新生態？老鳥驚見新人上班2天「閃電離職」 網見怪不怪：碰過5分鐘的

報到即辭職？一位網友在PTT分享，隔壁部門的新人報到兩天後就火速離職，引發主管不滿。貼文曝光後，多數網友卻見怪不怪，甚至有人分享「上班1小時就離職」等案例。有人認為這是求職者快速停損的合理選擇，也有人質疑職場環境不佳才是主因。

一位網友在PTT上以「看過離職最快的新人是做多久？」為題發文，表示自己上周看到隔壁部門有一個新人報到，看起來並不是年輕人，目測約莫是三十幾歲的宅男。未料在第二個工作天的下班時間，新人爽快提了離職後說走就走，第三天人也沒出現。眼見對方工作不到16個小時就拍拍屁股走人，讓該部門的主管很是不滿，原PO也驚訝直呼：「這是台灣職場的新生態（嗎）」。

貼文發布後，一票網友彷彿已司空見慣，開始分享自己遇過、聽過的案例：「早上報到，午休回來人就不見了」、「早上來報到以後接一通電話後就說要離職」、「傳產最快速度！8點來，10點休息，人說不做了直接回家」、「遲到半小時，然後傳訊息說媽媽不讓他來」、「 一個上午的好像蠻多的，我也遇過」、「做完新人訓練說去上廁所就不見啦，大概上班1小時吧」、「早上新進3個，中午吃飯就走囉！還全走XD」、「我帶他去拜訪客戶，他說去上廁所然後就不見了」、「聽過跟警衛換完證後，找HR然後直接烙跑離職」、「而且有告知就很不錯了，沒看過中午過後直接不來的嗎？」

也有網友對主管的不滿感到不解，直呼「老實說，人家就不想留，有啥好不爽的？」、「薪水開多少、做多少事，不爽啥？」、「主管自己要檢討才對」、「主管連這種事都要氣死，EQ也太低了」、「你主管不爽給誰看？留下來的人阿，你會有優越感，不要成為那種人，然後奴力幫公司賺錢」。

更有人以求職者的心態分析，表示「發現不適合及早停損很正常吧」、「第2天就離職不奇怪啊，有些事情要等報到後才知道」、「如果機會成本不大撐著要幹嘛」、「有碰過5分鐘的，聽HR介紹完公司制度後，說不喜歡就閃了，但我覺得他很好，總比教到一半再離職好很多」、「要走就快走，最討厭教完快上手就離職的」、「真的不奇怪，我上一間上班第1天就給我忙到快9點才下班，第2天上班馬上丟辭呈」、「主要是人資在面試階段騙新人，報到後發現跟人資說的完全不同，是你你不走嗎？」、「也有可能每天一直把工作範圍加上去，最後發現原來一人頂三人用」。