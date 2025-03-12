調到美國會更好？他點「4好處」鼓勵台積電工程師外派 網揭真相：你要確欸

台積電近日宣布將在美國擴大投資至少1000億美元（約新台幣3.3兆元），以強化亞利桑那州的先進半導體製程產能，未來勢必會外派更多懷抱「美國夢」的台灣工程師前往支援。近日，有網友發布一則與「台積電員工外派美國」相關的文章，原PO列出外派的「四大好處」，包括低房價、薪資待遇優渥、較輕鬆的工作節奏及職涯拓展機會。但貼文一出，卻遭到一票網友反駁，更有人批評稱「不要再騙人過去了」，指出背後的真實情況。

一位化名為「矽谷工程師」的網友在Dcard以「從台灣搬到亞利桑那：台積電工程師的抉擇」為題發文，表示台積電宣布在美國亞利桑那州設廠後引發諸多討論，「尤其對台積電的工程師來說，這是一個難得的海外發展機會」。而原PO也從四面向分析轉調到亞利桑那州的優勢。

首先，在台北、新竹這些科技業聚集的城市房價高昂，讓許多工程師難以負擔。儘管近年亞利桑那的房價有所上漲，但「相較之下，一棟獨棟別墅的價格仍然遠低於竹北的一間小公寓」，若在美國定居能享受寬敞的生活空間，更有吸引力。其次，台積電在美國分部提供的薪資通常比台灣本部高，雖然亞利桑那的生活成本略高，例如保險、醫療、稅務等支出，但對於高收入的工程師來說，依然具競爭力。

「搬到美國工作不只是薪資與房價的考量，文化差異與工作環境的變化也是工程師們需要面對的挑戰」，原PO提到，儘管美國的工作節奏不如台灣那般高壓，但講求個人主動性，並且語言與文化差異可能成為適應的挑戰。然而，對於願意開拓視野的工程師來說，這也是一個寶貴的機會。最後，無論是選擇長期留在美國發展，或是回台灣發展，這段赴美的經歷都對未來職涯發展大有助益，拓展職涯的可能性。

儘管原PO講的頭頭是道，但看完貼文的網友仍不埋單，紛紛打臉原PO：「你要確欸，根本是HR在騙不懂的去美國出差⋯⋯」、「呵呵有這麼簡單？你的分析也太片面了」、「亞利桑那生活成本只是稍高？」、「覺得文化上的差異會是最主要的考量，美國人的文化不敢恭維，例如0元購與治安，以及歧視」、「跟我聽到的工程師敘述完全不一樣」、「美國廠內的人都在說薪資多爛，不要再騙人過去了」、「我不知道你這篇幻想文還是夢遊文是怎麼來的，我認識的台積工程師去完亞利桑那廠回來都說，生活品質下降，完全不想再去」、「聽說大苑子綠茶在那一杯160元」、「看完真的笑死，那邊租房一個月最便宜是台幣六萬以上欸，而且過去的薪水扣完稅跟台灣價格應該也是差不多的，然後還可以物價比我們臺灣哪邊都還貴，到底是哪個寫手把沒去過美國的人都當笨蛋呀？」

不過也有人贊同原PO，表示：「說得有道理，但有機會就應該可以去試試」、「去那直接一張綠卡，不香嗎」、「要是我會去，去哪裡都好」、「當然是先去把綠卡拿到手」。