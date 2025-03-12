竹市府調升基層員工薪資至最低工資1.1倍 431人受惠

新竹市府持續關注基層員工的生活福祉，繼今年初通過總預算案，為市庫自有財源聘用的約用人員比照軍公教全面加薪3%後，代理市長邱臣遠今宣布，將基本薪資較低的約用人員薪資調升至每月3萬1449元，即日起生效，以確保基層員工的待遇獲得合理保障，預計將有431人受惠。

市府表示，自今年1月1日起，勞動部將全國勞工每月最低工資從2萬7470元調升至2萬8590元，調幅達4.08%。除依規定配合調整最低工資外，市府更進一步運用市庫預算，對薪資高於最低工資的約用人員，全面比照中央軍公教加薪3%。

此外，市府也積極響應中央「以政府作為加薪引擎」及「薪資透明化」的政策，未來市庫預算內的約僱、約用人員薪資水準，將至少達到最低工資的1.1倍。此舉不僅有助於改善基層員工的勞動條件，也能提升市府基層勞動力的穩定性，進一步強化市政運作效能。

市府補充，長期以來市府始終致力於照顧基層員工，無論是正式公務人員、聘僱人員或約用人員，皆是市政團隊的重要成員，為市政運作提供穩定支援。

因此，市府運用市庫預算聘用的約用人員，過去已參照軍公教人員調薪幅度，並陸續於2018年加薪3%、2022年加薪4%、2024年加薪4%，至今年再加薪3%。此外，更進一步將起薪標準調整為最低工資的1.1倍。

市府說，期盼此項政策不僅能提升公部門薪資水準，更能帶動竹市勞動力市場發展，促進產業薪資成長，進而打造更友善的就業環境。