離職遭人身攻擊 主管狂酸：家鄉有什麼工作？妳找不到新工作

上班族提離職後，都會希望好聚好散，留下一個完美的句點。不過日前有位女網友表示，按照預告期提前離職後，主管一開始挽留她，後來發現挽留不了，就開始酸她，還批評「如果妳以後的公司打來問過去工作狀況，我一定說妳這人很差」，讓原PO十分無奈。

一名網友在Dcard發文表示，自從她按照預告期規範，20天前跟公司提離職後，主管就開始時不時挽留她，確定挽留不了後，就開始酸人，除了開玩笑說要跟未來公司說「妳這人工作很差」之外，還酸「妳家鄉哪有什麼工作可以做？妳根本找不到其他工作好嗎？」讓原PO聽了很不舒服，也不想爭執，只能苦笑以對。

原PO表示，她把工作交接事項寫完整給主管，結果主管好幾天都沒有回應，後來告知主管「我還有七天特休想休假」，結果主管就爆發，嗆她「為什麼不早說？不是提離職就要說了嗎？這樣我要怎麼跟老闆說？我以為妳要換成錢」，接著她無奈「從我說要休特休開始，主管沒有一天好臉色，本來我打算週一離職，結果主管說這樣跨兩天假日，要我提早到週五就離職。這不是我的自由嗎？都幾歲了還搞職場霸凌」。

文章曝光後，網友回應「妳就開始擺爛吧，反正離職最大！提前叫妳走人可以要求資遣，因為跟妳壓的日期不一樣，如果主管對妳人身攻擊，記得錄音保護自己，再送對方離職大禮包」、「千萬不要跟公司硬碰硬，人還在公司，小心被報復，我離職的理由永遠都是『我要考公職』，我發現台灣老闆很吃這一套，有什麼不爽的，離職之後向勞動局檢舉一波就好，往後的人生再也跟這間爛公司沒有瓜葛了」。