自介要做20頁簡報！她怨薪水越低面試毛越多 眾人最氣一道問題

薪水越低要求越多？近日有網友在參加了不同薪水等級的面試後，發現薪資在28K至32K的工作，在面試時的要求往往比薪資在40K以上的工作多。

原PO在Dcard分享，高薪的工作在和人資對談時會比較輕鬆，而低薪的工作很喜歡讓你說一長串的自我介紹，甚至會要求你為此做20頁的PPT。

許多網友對此也有同感，其中最讓人受不了的就是「你能帶給公司什麼」這個問題。自己明明只是要應徵基層員工，又無法影響公司的決策，「基層如果那麼有用還會是基層嗎？那要他那個主管幹嘛啊？」，讓人覺得這類問題很沒意義，「到底是要帶給公司什麼啊？一篇負面評價嗎？」

有許多公司，即使是低薪崗位也要求職者經歷層層面試和筆試，甚至連應徵工讀生都難以倖免，「遇過35k還要三面加筆試的」、「遇過找工讀生還要一面二面三面，還要現場實做上班一次不給薪水」、「我也遇過小型藥廠開30k，工作一堆，面試當天還要寫兩張考卷」。

也有網友提出，會開出低薪的公司，人資的薪水想必也不會太高，因此也不用期待會有很好的面試經歷，「低薪的公司人資不也是領低薪嗎？那你期待低薪的人能有什麼高水準？」、「一些面試官自己也是低階社畜還愛裝」。