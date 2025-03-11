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王道銀行MA徵才 月薪7萬加考核有望年收破百萬元

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
王道銀行（O-Bank）2025年儲備幹部徵才計畫（MA Program）開放大學以上應屆畢業生或兩年以下工作經驗者報名，儲備幹部月薪為7萬元，加計年終獎金等，年薪將可達百萬以上。圖／王道銀行提供
王道銀行（O-Bank）2025年儲備幹部徵才計畫（MA Program）開放大學以上應屆畢業生或兩年以下工作經驗者報名，儲備幹部月薪為7萬元，加計年終獎金等，年薪將可達百萬以上。圖／王道銀行提供

王道銀行（O-Bank）2025年儲備幹部徵才計畫（MA Program）開放大學以上應屆畢業生或兩年以下工作經驗者報名，儲備幹部月薪為7萬元，加計年終獎金等，年薪將可達百萬元以上。王道銀行表示，身為國際B型企業的一員，本行儲備幹部計畫更結合永續理念，優先歡迎清寒學子加入，只要持低收入戶、中低收入戶或特殊境遇家庭證明的學子，即可額外加分，優先錄用。

王道銀行表示，儲備幹部計畫旨在培育企業金融、個人金融、營運管理、策略發展、企業永續五大核心領域的全能型人才，在為期兩年的培訓計畫中，儲備幹部將經歷橫跨銀行前、中、後台的輪調實習，迅速掌握銀行核心業務的實際運作與管理策略，奠定堅實的專業基礎；另外，兩年培訓中有機會獲得兩次晉升機會，並於通過培訓考核後依個人專長與興趣分發至相關單位；此外，王道銀行集團近年積極海外拓點，通過完整培訓且表現優異的儲備幹部亦有機會前進海外歷練，擴充國際視野。

王道銀行策略發展處處長蕭至佑副總經理表示，王道銀行自轉型商銀以來，這幾年業務表現與營運績效持續精進，為了王道銀行集團的長遠發展，我們希望透過儲備幹部計畫來充實人才庫，精選培育未來的主管接班梯隊。

王道銀行企業永續暨溝通處處長張倫瑋副總經理指出，王道銀行秉持利他圓己的精神，期能發揮金融影響力，創造與社會、環境的共好。我們不只在各項業務中貫徹此一理念，在人才培育方面亦是如此。我們今年持續提供持有低收入戶、中低收入戶、特殊境遇家庭證明的學子，可獲額外加分、優先錄取的機會，便是相信這些學子在比別人更不容易的環境下，卻還能有與其他人相同優異的表現，一定是更優秀且付出更多努力的人，所以我們期盼能給予他們更多支持。

王道銀行2025年儲備幹部計畫採線上徵件，即日起至3月31日止，歡迎大學以上應屆畢業生或兩年以下工作經驗者投遞履歷，不限科系，須具備多益（TOEIC）成績800分以上同級之外語能力，招募資訊已於王道銀行官方網站正式公告，或可至LinkedIn搜尋「O-Bank」掌握最新消息。

低收入戶 幹部 永續

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