快訊

否認「1500小沈」是內帳 沈慶京律師：寫林志玲是我老婆難道她就是？

新竹市晴空匯火警百戶至今有家歸不得 豐邑：提1億重建代墊款

京華城案法院提解沈慶京 仍喊無罪遞「第5狀」聲請交保

考證照風氣不如以往？ 過來人揭實情：只剩1類人在考

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，以前常常看到考取證照的新聞，但現在好像越來越沒人在乎，好奇是否已經退流行？示意圖／Ingimage
一名網友分享，以前常常看到考取證照的新聞，但現在好像越來越沒人在乎，好奇是否已經退流行？示意圖／Ingimage

你會利用閒暇時間來考取證照嗎？一名網友分享，以前常常看到考取證照的新聞，但現在好像越來越沒人在乎，好奇是否已經退流行？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「現在怎不流行考證照了？」為題，指出以前常看到考證照的新聞報導，像是採訪大學畢業幾年內，就考取N張證照，也會找職場專家解讀證照優勢，反觀現在的考照風氣已經不如以往，好奇原因究竟為何？

貼文一出後，多數人都表示，「就噱頭而已，千萬張證照不如你爸的房產」、「去科技業當作業員不需要這些」、「有朋友把所有不綁科系的證照全拿過一輪，但對履歷好像也沒有實質加分」、「國家考試的都未必有用，更何況私人機構的，騙騙學生而已」、「連國考護理師執照都這麼血汗，其他哪有用啊」、「還有什麼門市人員證照，直接笑死」。

不過，也有部分網友指出，只剩技術類人員必須考證照，「技術證照還是有用的，藍領階級雖然辛苦，但是現在賺的錢行情比做辦公室的好很多」、「技術類還是要考，不然不能開業，很多是要開業才不得不去考」、「有用的就政府規定某些工作需要的證照，其他都沒用」、「還是有人考證照，只是從全民變成部分行業而已」。

履歷 職場

延伸閱讀

扣掉房租剩半薪 雙北公務員陷「忙又低薪」貧窮困境：好絕望

個人、合群差異大 她曝4點台美文化上不同：面試、會議不選週五

文組讀研究所更有加薪機會？ 職場老鳥喊：肯定跟學士有差

高中畢業直上高考公職！26歲妹子憂學歷影響升遷 網友建議一面倒

相關新聞

考證照風氣不如以往？ 過來人揭實情：只剩1類人在考

你會利用閒暇時間來考取證照嗎？一名網友分享，以前常常看到考取證照的新聞，但現在好像越來越沒人在乎，好奇是否已經退流行？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

首份「中高齡打工數據」報告 只有7%雇主願意僱比自己年長3歲打工者

全台最大獨立打工平台「打工趣」發布首份「中高齡打工數據」報告發現，積極雇用中高齡意願雇主只有3%，八成雇主傾向雇用跟自己...

不能再叫「工讀生」了！打工平台年輕打工族少3分之2、中高齡成長124%

台灣邁入超高齡社會，內政部統計每5人台灣人就有1位老年人。全台最大獨立打工平台「打工趣」發現，台灣勞動參與率在2023年...

上班要大號！上班族嘆「做薪水小偷」覺得羞愧 網友笑︰最喜歡帶薪拉屎

人類不是機械人，隨時可能會有便急的時候，上班時也得解決大小便。

年輕人還是想捧鐵飯碗？新鮮人夢幻職業排行榜 公務員排名第二

大學新鮮人積極找工作，這幾年公務人員報考人數直直落，但1111人力銀行進行「2025新鮮人求職意向」調查發現，至於新鮮人...

台北捷運徵才！月領5萬3 文組也能來

台北捷運公司招募人才，於3月10日在官網公告簡章，並於3月12日14時至3月26日線上報名，共正取人數103名、備取26...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。