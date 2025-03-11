考證照風氣不如以往？ 過來人揭實情：只剩1類人在考

你會利用閒暇時間來考取證照嗎？一名網友分享，以前常常看到考取證照的新聞，但現在好像越來越沒人在乎，好奇是否已經退流行？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「現在怎不流行考證照了？」為題，指出以前常看到考證照的新聞報導，像是採訪大學畢業幾年內，就考取N張證照，也會找職場專家解讀證照優勢，反觀現在的考照風氣已經不如以往，好奇原因究竟為何？

貼文一出後，多數人都表示，「就噱頭而已，千萬張證照不如你爸的房產」、「去科技業當作業員不需要這些」、「有朋友把所有不綁科系的證照全拿過一輪，但對履歷好像也沒有實質加分」、「國家考試的都未必有用，更何況私人機構的，騙騙學生而已」、「連國考護理師執照都這麼血汗，其他哪有用啊」、「還有什麼門市人員證照，直接笑死」。

不過，也有部分網友指出，只剩技術類人員必須考證照，「技術證照還是有用的，藍領階級雖然辛苦，但是現在賺的錢行情比做辦公室的好很多」、「技術類還是要考，不然不能開業，很多是要開業才不得不去考」、「有用的就政府規定某些工作需要的證照，其他都沒用」、「還是有人考證照，只是從全民變成部分行業而已」。