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首份「中高齡打工數據」報告 只有7%雇主願意僱比自己年長3歲打工者

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
中高齡勞工成為目前職場重要補充人力，很多企業導入職務再設計方案，幫員工購置省力輔具，減輕中高齡勞工負擔。圖/本報資料照片
中高齡勞工成為目前職場重要補充人力，很多企業導入職務再設計方案，幫員工購置省力輔具，減輕中高齡勞工負擔。圖/本報資料照片

全台最大獨立打工平台「打工趣」發布首份「中高齡打工數據」報告發現，積極雇用中高齡意願雇主只有3%，八成雇主傾向雇用跟自己年齡相仿（± 3 歲）的打工者，僅7%會雇用比自己年長超過3歲的打工者，顯示雇主對雇用中高齡人力仍有障礙。

打工趣執行長林偉立表示，「打工趣定位為多元彈性人力平台，因應高齡社會與少子化趨勢，首度發布《台灣中高齡打工族數據》報告，發現目前企業雇用方向與人力趨勢有嚴重落差。企業想雇用年輕『工讀生』，但目前打工族主力是 23-44 歲過去正職為主的人力；而中高齡打工者急速增加，企業卻因職場文化、工作內容、工作型態等落差，導致對雇用中高齡打工者仍有障礙。

中高年級打工族快速成長的同時，雇主對雇用中高齡人力仍有障礙。平台數據顯示，目前有積極雇用中高齡意願的雇主僅3%，對中高齡打工族發出工作邀約的僅6%，雇用23-44歲青壯年占了79%，較2019年增加45%。

究竟為何雇用中高齡打工族仍有障礙？數據發現，80%的雇主傾向雇用跟自己年齡相仿（± 3 歲）的打工者，其次 13%雇主會雇用比自己小超過3歲的打工者，僅7%會雇用比自己年長超過3歲的打工者。

此外，雇主與求職者偏好的工作類型也有差距，雇主傾向雇用中高齡的工作依序為餐飲（35%）、勞力（17%）、銷售（11%）、作業員（9%）、活動（9%）；而中高年級喜愛應徵的打工依序為活動（23%）、銷售（15%）、餐飲（15%）、辦公（14%）、勞力（14%）。

林偉立建議政府和企業皆應重視此問題，企業可重新設計工作與工時，開放低體力、簡化非多工、彈性工時的打工機會給中高齡工作者、並且教育用人主管如何與中高年級打工族合作；政府也可考慮給予退休重返職場人士免繳勞、健保費、免企業負擔，鼓勵企業雇用中高齡退休者重返職場。

林偉立分享，日本社會較台灣更早步入中高齡少子社會，以日本經驗來看，目前服務餐飲等行業都已大量運用中高齡彈性人力。中高齡人士有負責任、守時、具備豐富社會經驗與工作紀律等優勢。以打工趣為例，雇主回報中高齡工作缺席率是最低的，僅8%，較22歲以下年輕人缺席率低了三成。建議企業在缺工時代應積極創造更多兼職機會，廣納多元族群勞動力，以解決人力短缺問題並提升團隊多樣性。

中高齡 打工

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