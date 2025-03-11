不能再叫「工讀生」了！打工平台年輕打工族少3分之2、中高齡成長124%

台灣邁入超高齡社會，內政部統計每5人台灣人就有1位老年人。全台最大獨立打工平台「打工趣」發現，台灣勞動參與率在2023年創下近五年新低的同時，中高齡（45-64 歲）勞動參與率，也成長到66.4%的歷史新高，代表勞動力史上最老。

打工趣會員數據也發現，相較2019年註冊用戶仍以學生族群為大宗，2024年新註冊會員比例最多為中高齡族群，中高齡新用戶成長124%，年輕打工族少三分之二，打工族已不能再叫「工讀生」。

為因應人力市場的結構性變遷，打工趣推出「中高年級打工專區」，幫助企業彌補人力缺口，與協助中高齡人力重返職場，彈性就業。

打工趣會員數據顯示，2024 年中高齡 （45 歲以上）新註冊打工者占總會員數的比例，較疫情前的2019年成長125%；22 歲以下的新註冊打工者比率，較 2019 年前少了三分之二了。整體會員組成來說，中高齡已占據近三成（28.9%），而最大宗則是占了六成（63.9%）的青壯年（23-44 歲），顯示勞動力高齡化與少子化同樣對彈性工作市場造成深遠影響。

打工趣指出，以往大眾常常用「工讀生」來稱呼彈性人力職缺，隱含著彈性人力徵求的對象為「學生」，但現在已不能再叫「工讀生」。打工趣統計，在2019年，超過四分之一（27%）的職缺雇主都用「工讀生」關鍵字稱呼，但到了 2024 年，「工讀生」職缺僅剩近五分之一（21%），代表由於少子化學生打工族變少，「工讀生」已逐漸無法代表彈性工作者的稱號。

秉持協助企業進行多元媒合的目標，打工趣推出全新工作「標籤」功能，雇主可在職缺資訊中加入關鍵字標籤，強化多元徵才；打工族則可以透過標籤找到更適合您需求的職缺，目前首批開放的標籤專區包括「#中高齡友善」、「#二度就業」、「#彈性工時」、 「#遠端工作」、「#假日打工」、「#有薪實習」等標籤。只要點選該標籤，就可找到所有該類型的職缺。

隨著「#中高友善標籤」上線，中高齡打工族便能快速瀏覽適合中高齡求職者的打工機會，平台上此標籤的職缺亦非常多元，從餐飲業、行政助理、網站行銷，到英文導覽儲備幹部，這些職位不僅歡迎中高年級生，避免在應徵過程中的年齡歧視，減少中高齡打工族投遞履歷石沈大海的失望感。