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上班要大號！上班族嘆「做薪水小偷」覺得羞愧 網友笑︰最喜歡帶薪拉屎

香港01／ 田中貴／報導
1名上班族表示，最近上班時都會肚痛，特別是喝完咖啡後，就需要前往公司洗手間大號。示意圖／ingimage
1名上班族表示，最近上班時都會肚痛，特別是喝完咖啡後，就需要前往公司洗手間大號。示意圖／ingimage

人類不是機械人，隨時可能會有便急的時候，上班時也得解決大小便。最近，一名上班族在網上分享，他最近上班時常常肚子痛，尤其是喝完咖啡後，便會急著去公司洗手間大號。他說，「但每次去大便都會覺得很羞愧，怕被發現，只能偷偷帶著衛生紙跑去廁所」。原po表示，有一次他去廁所時，剛好遇到總經理在小便，幸好對方沒回頭，他立刻進入廁格，但心裡卻因為自己是「薪水小偷」，感到更加羞愧。

不少網友笑說自己也常在公司大號，還有網友說「不知道為什麼在公司消化總是特別順」，「最喜歡帶薪拉屎了，早上8點喝了咖啡，腸胃就會開始蠕動，忍不住了」，還有的表示，「正常生理習慣沒什麼好害羞的，報備就算了」。

原po上班大號，碰上總經理幸未被發現

原po在「Dcard討論區」發文表示，不知道為什麼「大便的生理時鐘變得和上班時間重合」，每次喝完咖啡後都無法忍住，雖然這是正常生理需求，但他總覺得在公司大號特別羞愧，加上希望能用自帶的衛生紙，於是「只好偷偷帶著衛生紙去廁所」。有一次，他想上廁所時，恰巧遇到總經理正在小便，慶幸對方沒回頭，他立即進入廁格解決，心裡卻還是覺得自己像個「薪水小偷」，這讓他感到更加羞愧。

網友︰正常生理反應不需要害羞

原po在貼文中詢問大家是否也會在上班期間大號，許多網友笑說「上班不大便，才是社畜之恥」，「我每天早上10點都準時上，還很熟悉公司馬桶，放假時反而便秘，只有在公司大便才順暢」，甚至有網友直言，「我每天都在公司大便」，也有網友表示，「正常的生理反應不需要害羞啊，公司又不會禁止員工拉屎」。

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文章授權轉載自《香港01》

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