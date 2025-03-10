年輕人還是想捧鐵飯碗？新鮮人夢幻職業排行榜 公務員排名第二

大學新鮮人積極找工作，這幾年公務人員報考人數直直落，但1111人力銀行進行「2025新鮮人求職意向」調查發現，至於新鮮人的夢幻職業，調查顯示，理想職業分別為工程師 （36.9%）、公務員（26%）、YouTuber（25.2%），以及精算師（24.1%），顯示技術專業、穩定薪資與創意經濟，成為年輕人職涯選擇的重要考量。

1111 人力銀行發言人曾仲葳指出，工程師之所以穩居榜首，除了電子資訊業的起薪優渥，隨著資歷累積，年薪與分紅更具吸引力，成為新鮮人眼中的高報酬選擇。而2025 年高考公務員起薪可望達 5.5 萬元，普考公務員起薪也將提升至 4.3 萬元，高於企業薪資中位數 3.5 萬元。這使得公職依舊是穩定、安全的選項，對於不打算進入科技業的文組畢業生而言，仍具相當吸引力。

另外網紅經濟當道， YouTuber 持續占據年輕人夢幻職業榜單，看得出Z 世代對於數位創作、個人品牌經營仍充滿憧憬。而高收入、高專業的精算師，由於入行門檻不低，又可橫跨多個領域發展，例如：保險精算、財務精算等，也成為新鮮人夢幻工作之一。

值得注意的是，過去備受關注的海外進修似乎有些降溫。調查顯示，72.7% 的新鮮人無意出國深造，短期內選擇留在台灣發展。若有機會赴海外發展，最嚮往的國家依序為美國（36.9%）、日本（24.2%）、英國（7.1%），顯示科技、文化與語言環境仍是年輕人考量關鍵。

職場新鮮人對未來充滿期待，但也擔憂踏入職場後可能面臨的「潛規則」。調查顯示，「加班變責任制、不給加班費」（59.1%）成為新鮮人最憂心的問題，顯示薪資與勞動條件仍是求職者最關注的關鍵因素。其次，新鮮人擔心遭遇「小圈圈文化、被職場排擠」（53.3%），排名第三的則是「遇到假面同事或前輩」（51.7%），顯示職場人際關係同樣是新世代在意的挑戰。

為了成為新鮮人求職路上的最佳夥伴，1111 人力銀行推出「找工作送1萬，再抽台積電股票」活動，以實際行動支持求職者。無論是新會員或舊會員，只要成功錄取並「到職回報」，任職滿 3 個月且通過審核，即有機會獲得 1 萬元久任獎金，3 月 13 日更將線上抽出台積電股票，為新鮮人求職帶來實質幫助。活動不限全職或兼職，為各類求職者提供激勵。1111 人力銀行總經理張篆楷表示，觀察今年初平台履歷開啟數據，求職者投入度明顯提升，透過此活動，希望進一步鼓勵新鮮人順利進入職場，更有機會與「護國神山」台積電共創職涯價值。這不僅是對積極求職者的肯定，也是一份踏入職場的「開工大紅包」。