台北捷運徵才！月領5萬3 文組也能來

台北捷運公司招募人才，於3月10日在官網公告簡章，並於3月12日14時至3月26日線上報名，共正取人數103名、備取268名。北捷表示，不限科系，試用期滿最高薪資可至5萬3000元，也包括年終獎金等，詳見網路公告。

北捷表示，本次招募電子維修類、電機維修類、機械維修類、資訊維修類、土木維修類、商業行銷類、旅遊策劃類等職缺外，今年首次招募不分科系「跨域培訓類」職缺，開放非理工科系人才報考。

北捷介紹，行車類組，正取76個名額、另備取194人，包含電子維修類、電機維修類、機械維修類的工程員，行車專員及技術專員。一般類組則是正取23個名額，另備取62人，包含商業行銷類、旅遊策劃類、旅遊行銷類、財務類、會計類的專員，資訊維修類、數位應用類、土木維修類、跨域培訓類等營運相關專業的工程員及技術專員。

另外，身心障礙類組，正取4個名額，另備取12人，包含資訊維修類、數位應用類的工程員，以及跨域培訓類的培訓捷運土建相關專業技術專員。

北捷表示，招募資格條件依應試類科有所不同，學歷要求視應試類科而定，依不同應試類科，試用期滿最高薪資可至5萬3000元，也包括年終獎金、依個人年度表現發給考核獎金、依據當年度盈餘狀況核算績效獎金，詳情請詳閱網站公告。

同時，北捷說，公司以優質工作環境、建立完善人才培訓系統、人事管理及升遷制度，並強化內部溝通等方針留住專業人才。除提供紮實且完整的捷運專業證照訓練，培育捷運專業職人外，並建立第二專長訓練制度，提供員工跨領域學習機會，擴增職涯發展途徑，打造多元人才團隊。