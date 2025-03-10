文組讀研究所更有加薪機會？ 職場老鳥喊：肯定跟學士有差

有位女網友表示，自己國立大學文組畢業後，直升研究所，唸的科系是外文加上商學院，很幸運第一次面試直接收到錄取通知，但她好奇「文組研究生畢業後，多少薪水才算合理？文組畢業後的大家都去什麼領域上班，待遇好嗎？」對此，有許多職場老鳥分享經驗，指出「碩畢對工作有感」。

原PO在Dcard發文表示，她是國立大學文組畢業生，修讀學碩合一共5年，去（2024）年年底開始找工作，很幸運第一個面試的工作直接收到錄取通知。原本她打算等其他間公司面試完再做決定，但錄取的那間主管要求「盡快給答覆，不然我們要找下一位了」，讓原PO糾結「我滿喜歡這間公司的，主管也很敢給薪水，但公司離家有一段距離，上班又有點塞，我滿苦惱的」。

原PO好奇，「錄取通知是口頭Offer（錄取），主管說我想好後，直接跟他們說要不要去就好，這樣我需要請他們給我正式Offer，免得跟當時面試說的不一樣嗎？另外，現在文組研究所畢業生，要多少薪水才合理？也很好奇文組畢業的大家，後來都去哪個領域上班，待遇好不好？」

對此，網友分享自身經驗，「我是外文系，碩士唸文學院，目前也在科技業，從我個人經驗來看薪資，我覺得有差別！我是在跳第二份工作的時候才對碩畢有感，因為第一份工作最主要就是讓你累積產業經驗（學校學不到的），當妳能做的越多，自然第二份公司會同時考慮經驗加上學歷。Offer一律請他發紙本，口頭都當作沒有，我的報到日都是壓「取得聘書」後三週，發紙本也需要幾個工作天，可以趁這幾天再盤點一下自己目前面試的狀況，再做決定，加油」、「正常公司妳口頭回覆會報到，對方就會發正式的聘書給妳了」、「國立研究所肯定有唸有落差」、「我同為文組資管系畢業，有唸碩士有差」。