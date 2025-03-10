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個人、合群差異大 她曝4點台美文化上不同：面試、會議不選週五

聯合新聞網／ 綜合報導
一名在美台人分享台美文化上的差異。圖／ingimage
一名在美台人分享台美文化上的差異。圖／ingimage

美國和台灣有什麼文化上的差異呢？一名在美國工作的台灣女子表示，令她印象最深的差異是「個人」和「合群」，台灣人不太敢主動表達意見，但在美國很鼓勵人勇敢表達，不是單純按指令去做；此外，她還分享了其他台美文化差異，強調在美國週五是「小週末」，工作氣氛會比較輕鬆。

原PO在Dcard發文，表示自己來到美國工作之後，感受最深的文化差異是「個人」和「合群」的差別。在台灣，人們往往不太敢表達自己意見，害怕影響到他人或讓人不開心，但在美國，很鼓勵人們勇於表達意見，主管也會希望員工提出自己見解，不是單純按照指令去做；在旅遊上也很明顯，華人旅遊時習慣找伴，但在美國崇尚「個人主義」，許多遊客會選擇獨旅，不過度在意他人目光，自在做自己。此外，原PO更分享另外4點台美文化差異：

1、鼓勵獨特性

在台灣往往強調「不要太特別」，人們也習慣符合主流價值觀，但在美國每人都有各自特色，包容度也很高，讓原PO覺得「與眾不同」也不是壞事。

2、導師制度

無論在學校或職場，美國的「導師」制度都很普遍，更容易獲得指導，減少迷茫的時刻，有人可以請教也讓原PO對於未來更有方向感。

3、小週末

在美國對於「週五」的概念和台灣不同，很多公司默認週五是「小週末」，氛圍會比較輕鬆，有些公司甚至會在下午舉辦小型聚會，原PO也提醒，在美國安排會議、面試不要選在週五，因為這天大家的心思已經開始放假了。

4、與老闆的關係

美國職場的「階級感」相對較低，與老闆關係也比較平等，可以直接稱呼老闆或主管的名字，人際互動較為輕鬆。除此之外，美國職場可以直接向主管提意見，公司政策或決策方向都可以，而亞洲則是較「階層化」，反而更注重禮節與層級。

此文一出，不少網友分享自身經驗，感嘆文化差異，「蠻認同的，可能我從小是讀美國學校，身邊的人比較還好，我有些課會跟碩士生一起上，可以發現這現象在碩士才出國的中國人身上尤其明顯，總是畏畏縮縮然後整天抱團取暖」、「我在加拿大也是，就是如果你有意見可以表達出來，不管對方接不接受都會尊重你」。

但也有網友提出不同看法，「我不認同旅遊的部分。背包客旅館本來就是提供給獨旅便宜住宿的選項，所以裡面當然會充滿獨旅者，能去歐美旅遊對台灣人來說是很難得的機會，想跟家人朋友一起去是很正常的，我認為這跟合群文化關聯不大」、「我覺得不習慣單獨行動不是原因，跟團一堆人都嘛我行我素拖延集合時間，主要原因就是語言，西方人在歐美旅遊相對亞洲人有優勢」。

美國 職場

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