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「金飯碗」薪資行情超香 起薪5萬元、醫管系也轉換跑道

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
清新可人的林榛，目前是財務工程系大四生，還沒畢業卻對職涯已有完整規劃，由於所學是有關財務金融，因此在校時期就很積極準備考取精算師資格。已經通過ＳＯＡ（美國精算協會）的兩個科目(機率/金融數學)考試，預計今年會拿到第三個科目(壽險數學)通過，在業界的規則是通過一個科目，薪資調幅可以增加1000~3000元不等，今年六月快畢業了，起薪大約可落在五萬元。 圖／1111人力銀行提供
清新可人的林榛，目前是財務工程系大四生，還沒畢業卻對職涯已有完整規劃，由於所學是有關財務金融，因此在校時期就很積極準備考取精算師資格。已經通過ＳＯＡ（美國精算協會）的兩個科目(機率/金融數學)考試，預計今年會拿到第三個科目(壽險數學)通過，在業界的規則是通過一個科目，薪資調幅可以增加1000~3000元不等，今年六月快畢業了，起薪大約可落在五萬元。 圖／1111人力銀行提供

根據主計總處日前發布的2024年各行業薪資排名顯示，去年由「金融及保險業」拔得頭籌，該行業每人每月總薪資平均超過10萬元，達107,348元，年增9.27%，還把「電子零組件製造業」甩在後頭，可謂名符其實的「金飯碗」。主計總處官員分析，金融業去年業績相當好，不僅獎金發得多，也持續為員工加薪。

究竟金融業的薪資行情有多好？清新可人的林榛，目前是財務工程系大四生，還沒畢業卻對職涯已有完整規劃，由於所學是有關財務金融，因此在校時期就很積極準備考取精算師資格。

已經通過ＳＯＡ（美國精算協會）的兩個科目(機率/金融數學)考試，預計今年會拿到第三個科目(壽險數學)通過，在業界的規則是通過一個科目，薪資調幅可以增加1000~3000元不等，今年六月快畢業了，起薪大約可落在5萬元。

還有三個月畢業，林榛對產險領域充滿興趣，目前正在找壽險公司實習機會，她認為累積工作經驗，提前了解職場文化，對於之後求職很有幫助，也比較知道自己擅長什麼，或是哪裡還有不足需要再加強技能。

另一方面，林榛也著手準備考研究所，同樣繼續深造精算領域，除了研究所學歷吃香，將來要投入金融相關產業，證照絕對必要，也是用來證明自己的最佳途徑。

E小姐則是從醫管系轉戰投資平台的案例，E小姐大學時就讀醫務管理系，專攻行政管理，並成功考取健康管理師證照。在學期間累積了寶貴的醫院實習經驗，甚至畢業後立即獲得正職機會。

但是，在醫院工作不僅需要輪班，甚至可能排到大夜班，而且工作區域鄰近ICU，時刻瀰漫著生離死別的沉重氛圍。面對這樣的日常，深知自己無法長期承受，最終選擇放棄這個機會，轉向另一條職涯道路。

畢業後的第一份工作在新開設的牙醫診所擔任助理。由於人力不足，幾乎常常都是高強度的整天班，長時間的勞累讓身心不堪重負。然而，付出的努力與報酬並不成正比，薪資不到三萬元，再加上診所的管理制度、醫師態度等種種問題，工作近一年，最終決定辭職，為自己尋找更合適的發展方向。

目前就職於投資平台，負責行政相關業務。雖然這份工作與大學所學毫無關聯，但憑藉朋友引薦，勇敢踏入金融領域的邊界，開啟全新的職涯可能。這份職務擁有穩定的上下班時間，薪資為三萬六，若加上獎金，每月收入可達四萬元。更重要的是，公司設有完善的內部培訓制度，讓非財經背景者也能透過學習進入這個競爭激烈的產業，為職涯發展開啟更多可能性。

職涯 薪資

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