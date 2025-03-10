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「三大薪資排行榜」快收好 新鮮人這樣找到高薪工作

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
依104人力銀行求職會員資料庫「畢業生投入產業」，電子資訊 ∕軟體∕半導體相關業、以及金融投顧及保險業畢業生起薪中位數約3.6萬元，因產業結構及產業生態不同，比民生消費產業起薪中位數約3.2萬元，略高13%。 圖／104人力銀行提供
依104人力銀行求職會員資料庫「畢業生投入產業」，電子資訊 ∕軟體∕半導體相關業、以及金融投顧及保險業畢業生起薪中位數約3.6萬元，因產業結構及產業生態不同，比民生消費產業起薪中位數約3.2萬元，略高13%。 圖／104人力銀行提供

校園徵才開跑！104人力銀行公共事務部協理張雅惠指出，市場持續缺工，各方評估2025年上半年景氣不弱，整體環境仍有利於新鮮人找工作。其中，電子資訊半導體、軟體網路、以及金融服務業甚至提供新鮮人起薪4萬，碩士甚至更高。

新鮮人畢業心情，既期待又怕受傷害。104人力銀行整理最近二年最高學歷大學畢業、第一份正職工作的起薪中位數，並提供三種薪資排行榜，供畢業生參考。

排行榜一重點顯示，依104人力銀行求職會員資料庫「畢業生科系」薪資，工程學科、醫藥衛生、工業機械、數學電算畢業生起薪中位數約3.6萬元，因投入職務與產業不同，工作難度較高，比文組生起薪中位數約3.2萬元，略高13%。

排行榜二重點則是，依104人力銀行求職會員資料庫「畢業生投入產業」，電子資訊 ∕軟體∕半導體相關業、以及金融投顧及保險業畢業生起薪中位數約3.6萬元，因產業結構及產業生態不同，比民生消費產業起薪中位數約3.2萬元，略高13%。

整理排行榜三重點發現，依104人力銀行求職會員資料庫「畢業生投入職務」，資訊軟體系統類、醫療保健服務、研發相關職務的畢業生起薪中位數約3.8萬元，因職務工作內容不同，比民生消費相關職務起薪中位數約3.3萬元，略高15%。

104人力銀行公共事務部協理張雅惠分享，畢業生擁有雄厚且無可取代的「年輕資本」，職涯探索可以依個人興趣、工作價值、以及成就感，薪水並非唯一考量；3~5月是年度校園徵才高峰，準畢業生逛企業攤位，建議先準備以下四個方向：

1.做足準備了解企業，問出好問題：事先確認當天參展企業，並選出最有興趣的五間企業。準備好要和人資或學長姐討論的問題，當天帶筆記至攤位討論。

2.準備好二種履歷，把握機會完美出擊：客製化履歷很重要，針對特定職務整理自己的優勢，讓企業感受到你的企圖心。

3.就博會要怎麼穿？無需過度包裝：穿著以簡單乾淨為主，例如簡單的白色系或淡色系襯衫絕對不會出錯，下身也避免穿短褲或太休閒的裝扮。

4.就業博覽會面試：準備好1~3分鐘自我介紹，當你和企業交談時就算是在面試了。新鮮人可以透過對談擷取重點，聚焦在這份工作需要的能力、自己所具備的特質等等，來做簡單的自我介紹。

依104人力銀行求職會員資料庫「畢業生投入職務」，資訊軟體系統類、醫療保健服務、研發相關職務的畢業生起薪中位數約3.8萬元，因職務工作內容不同，比民生消費相關職務起薪中位數約3.3萬元，略高15%。 圖／104人力銀行提供
依104人力銀行求職會員資料庫「畢業生投入職務」，資訊軟體系統類、醫療保健服務、研發相關職務的畢業生起薪中位數約3.8萬元，因職務工作內容不同，比民生消費相關職務起薪中位數約3.3萬元，略高15%。 圖／104人力銀行提供
依104人力銀行求職會員資料庫「畢業生科系」薪資，工程學科、醫藥衛生、工業機械、數學電算畢業生起薪中位數約3.6萬元，因投入職務與產業不同，工作難度較高，比文組生起薪中位數約3.2萬元，略高13%。 圖／104人力銀行提供
依104人力銀行求職會員資料庫「畢業生科系」薪資，工程學科、醫藥衛生、工業機械、數學電算畢業生起薪中位數約3.6萬元，因投入職務與產業不同，工作難度較高，比文組生起薪中位數約3.2萬元，略高13%。 圖／104人力銀行提供

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