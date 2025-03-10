高中畢業直上高考公職！26歲妹子憂學歷影響升遷 網友建議一面倒

一名女網友近日在Dcard發文，透露自己現在26歲，18歲高中畢業後沒有讀大學，不過經過兩年的準備，最終仍成功通過107年普考，並以普考滿三年的資格報考高考，順利成為某中央二級機關的科員。但她也好奇接下來的升遷之路是否看重學歷，因此詢問網友看法，掀起熱議。

原PO表示，身邊的同事大多擁有碩士、甚至是博士學位，但她自己僅有高中學歷，朋友圈也差很大，像她的朋友大多由高中畢業的人組成，話題總圍繞著唱歌、吃飯或夜店等。而同事們總是在討論家庭、出國旅行，甚至還有一些專業領域。雖然原PO對自己目前的生活感到開心，但仍然感覺自己跟其他同事有些格格不入。

原PO表示，雖然自己在工作上表現認真，並且獲得科長與專員的肯定，但她仍擔心學歷是否會影響未來的升遷機會。她坦言不希望犧牲四年的自由去補學歷，因為自己很享受目前的生活方式，因此詢問網友意見，「公務體系升遷會很看重學歷嗎？」

貼文曝光後，部分網友認為學歷還是很重要，「去找只有高中學歷，但是有工作五年經驗就可以讀的碩士在職專班啊，二～三年畢業後就從高中直接跳成碩士學歷了，而且一個禮拜才去上課一～兩次，機關每學期還可以補助你2萬學費」、「沒聽過專員是高中畢業，但我覺得妳可以試試看拚命接屎缺，屎缺專員絕對可以，要上升到簡任視察或專門委員就算了，這種百分之百學歷不能難看」、「真的會很看重（學歷），尤其長官最愛給自己同校或更高排行的升遷機會，反正學歷花錢洗一洗就有，也不是什麼困難的事」。

也有網友為原PO打氣，「坦白說我覺得妳比很多有念大學的還猛，不用妄自菲薄」、「這樣也能考上公職，看來資質不差」、「妳趕快補學歷，夜間部真的很好畢業！」