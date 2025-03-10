「名校光環」對四成三企業有用 這項資歷更有高達七成企業埋單

大學畢業季來臨，不少畢業生即將步入職場，企業主如何看待今年新鮮人？根據yes123求職網調查發現，高達九成八企業有意願聘用今年的應屆畢業生，創2012年以來的紀錄，達到14年新高，且企業選擇新人的考量，依然是「工作態度」優先於「工作能力」。

如果是名校加持，43%企業坦言會增僱用意願，另有高達71.2%資方表示，「雙主修或輔系」的新鮮人，同樣會提高錄取意願。

2025年每家企業的新鮮人招募，平均約18.6人，規模略大於去年的17.7人；其中甚至有10%的公司，徵才數目更在「50人（含）以上」。

於今年前來求職的畢業生，在可複選狀況下，企業方面最在乎的條件，主要依序是：「學習意願」(50.3%)、「責任感」(49.1%)、「穩定度」(47.9%)，以及「抗壓性」(44.4%)、「團隊合作精神」(38.1%)。

其他應徵時的考量，又還有：「企圖心」(34.5%)、「配合度」(33.2%)、「專業技能」(31.8%)，以及「解決問題的能力」(26.7%)、「打工、實習或社團經驗」(22.7%)。

從上述調查結果的排序觀察，預估企業方面選擇新人的考量，依然是「工作態度」優先於「工作能力」。

調查也發現，「求職早鳥族」的薪資和錄取率，也具備明顯優勢，對於在「校園徵才季」開始投遞履歷的社會新鮮人，有78.1%企業透露，「願意提供」較高的起薪，而且會比較晚求職的新鮮人，大約高出9.7%的薪酬。

同時對於在「校園徵才季」開始投遞履歷的社會新鮮人，更有高達八成九(88.8%)公司指出，「願意提供」較高的錄取機會。

「名校光環」對求職這件事情，仍然有些許幫助。yes123求職網調查顯示，有四成三(42.8%)的企業坦言，如果求職的新鮮人，屬於「頂大等級」畢業學歷，其實「會提高」錄取意願；也有高達七成一(71.2%)的資方表示，對於「雙主修或輔系」的新鮮人，同樣「會提高」錄取意願。

對過去參與校園徵才博覽會的求職者，在可複選狀況下，資方比較「不滿意」的地方，主要依序為：「走馬看花，未鎖定要求職的企業」(80.2%)、「一窩蜂湧到知名企業的攤位」(70.2%)、「事前未作功課，對求職的企業不夠了解」(55.5%)。

其他參加校徵時的缺失，又還有：「服裝不夠正式」(36.7%)、「未主動攜帶履歷，只想現場填寫」(26.8%)、「目的只為了拿贈品」(25.7%)。