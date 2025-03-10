扣掉房租剩半薪 雙北公務員陷「忙又低薪」貧窮困境：好絕望

公務員的薪資在雙北生存會很吃力嗎？一名女網友發文，稱她是雙北公務員，薪水4萬元，扣掉房租水電費只剩下一半薪水，每天工作時間占掉三分之二，省吃儉用沒有休閒娛樂，省下來的少許錢更不可能買房，陷入了「貧窮困境」，忍不住感嘆：「感覺人生好絕望」。

一名女網友在Dcard發文，稱她在雙北從事公職，月薪4萬，三餐加租屋水電就扣掉了一半薪水，且常態性加班，每天花在工作上的時間就占掉生活的三分之二，睡不飽又禁止兼職，假日總要花一整天補眠，完全沒有「生活品質」。

原PO表示，她每個月要省吃儉用才能生存，完全沒有「休閒娛樂」，非常壓抑，存錢也最多存2萬，根本不可能買得起房，又忙又低薪，想讀書提升能力又完全沒時間精力，感嘆「人生好絕望」，並請教過來人如何規劃收入。

此文一出，不少網友建議離開雙北，或調回家鄉，「基本上就是調回家鄉或者考回去，雙北最讓人詬病的就是常態加班，尤其新北的，很會出一些新點子，導致其他直轄市要跟」、「如果家裡沒房非常不建議去雙北，所有繁華跟娛樂都與妳無關」、「選到妳家附近的單位（不管在職重考、商調、辭職再考) 現省房租，有錢有閒才有辦法娛樂」。

也有網友認為貧窮感無關公職，「貧窮感主要來自台灣產業只有半導體，跟妳是不是公職根本無關，除非公職蓋半導體工廠，招募公職的半導體從業人員，不然公職跟半導體也是一點關係都沒有，台灣只要跟半導體無關的產業，薪水都不會高到哪裡」。

也有網友分享經驗，「我也是普考分發到台北撐了四年多，今年才成功調回家鄉，普考薪水在台北真的不用逼自己要存錢，開開心心當個月光族吧」、「我當初也是普考進來，我一開始就選有宿舍的單位，雖然宿舍房租水電也要2400左右（約3坪多，沒冷氣），但還是幫我省錢非常多，再加上三餐自己煮，可以存蠻多錢」。