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玉山金徵才600人 月薪上看7萬元

聯合報／ 記者朱漢崙林莉／台北報導
玉山金控今年預計徵才六百人，總經理陳茂欽（第二排左六起）、人力資源處長郭宸巖率領團隊出席台大校園徵才博覽會。圖／玉山金控提供
玉山金控今年預計徵才六百人，總經理陳茂欽（第二排左六起）、人力資源處長郭宸巖率領團隊出席台大校園徵才博覽會。圖／玉山金控提供

玉山金控八日由金控總經理陳茂欽領軍參與台大校園徵才博覽會，宣布啟動今年度徵才計畫，將招募五十名儲備幹部及五五○名優秀人才，獲選的儲備幹部月薪七萬元，且擁有跨事業處培育、跨海內外學習機會；通過考核者，首年年薪可達百萬元，是充滿高度挑戰與成長的舞台。

玉山金這次全面徵才將橫跨財富管理、跨境金融、金融科技、ＡＩ、風險管理及ＥＳＧ等多個領域。陳茂欽表示，人才是先行指標、也是關鍵指標，玉山要在第四個十年成為亞洲具特色的標竿銀行，培育充實的人才庫是重要的基礎工程。

陳茂欽和多位出身台大的玉山主管也在徵才現場與同學們互動、分享進入玉山後的職涯歷練與海內外學習，並交流職涯的想法，提供更多金融業發展前景與職涯機會的說明。

陳茂欽說，年輕人如果想外派，玉山是很好的選擇，目前玉山銀行在十一個國家地區有卅三處營運據點，對於外派人才需求大，地點選擇也非常多，目前已有不少ＭＡ被外派到海外分行。

玉山金控的儲備幹部計畫分為儲備幹部ＭＡ、財金儲備幹部ＴＡ及科技儲備幹部ＴＭＡ三大類，依據業務發展，ＭＡ設有銀行業務及證券業務兩大組別；ＴＡ則聚焦財金交易領域，並針對外匯利率、國際債券、衍生性商品等金融產品，培育策略思維、模型預測並累積交易實務經驗；ＴＭＡ則著重科技領域人才，結合資訊技術專業及專案管理能力的養成，打造雙軌發展的π型人才。

幹部 玉山

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