「帶薪拉屎」總是偷偷來？他喊尷尬 過來人笑：我會認公司馬桶

一名網友在Dcard發文，表示上班總想大便但又覺得被發現格外羞恥，所以只能偷偷拎著衛生紙去廁所報到，好奇同是在辦公室上班的大家會不會「帶薪拉屎」、有沒有八卦？網友見狀回覆「上班不大便，社畜之恥」。

原PO表示不知為何大便的生理時鐘變成上班時間，只要喝咖啡更是忍不住，不過又覺得大便被發現很尷尬，只好低調拿著衛生紙去廁所。他無奈回憶，有一次大便還遇到總經理在小便，好險對方沒轉頭，趁機找間廁所躲起來。雖然可以當薪水小偷，但這反而更讓他覺得羞恥。

貼文下不少人回覆，「這種不到5分鐘的事情應該是不用內疚的，真要說，你乾脆尿尿也不要好了」、「最喜歡帶薪拉屎了，早上8點喝了咖啡就會腸胃蠕動忍不住」、「每天早上10點超準時，而且認公司馬桶，放假就便秘」、「上班大便沒上滿30分鐘，我不好意思出去」、「有時候真的是拉屎，有時候就是想滑滑手機或是睡一下，真的爽」。

還有網友開玩笑，「不知道為什麼在公司消化總是特別好」、「哪間公司大便還要自備衛生紙？說出來讓大家避雷一下好嗎？」；也有人抱怨廁所一位難求，「我們公司廁所很容易滿，一堆人早上搶廁所看股票，還要到別層樓上廁所」、「去年八月股市大跌的時候，男女廁人多到在排隊，那個景象從沒見過也忘不了」。