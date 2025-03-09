內向被排擠！妹子淚訴「打字都被嫌吵」 網安慰：快離職

認生就被討厭？一名女網友在Dcard淚訴，換新工作後因為內向的性格被排擠，不只訂餐、聚會被忽視，連工作上的交接都要被甩臉色，明明大家都會使用電腦鍵盤，卻只有自己會被嫌打字太吵。因為工作福利佳，目前不考慮離職，卻也擔心關係繼續惡化會影響工作，想問大家解決方式。

原PO表示之前的工作都沒發生過這種問題，自從去年換新公司，女生偏多加上自己認生，久而久之跟同事有隔閡，相處上有些尷尬，直至後來是明目張膽的排擠。訂飲料、聚餐總是被忽略，午休後發現辦公室剩自己，以為當天是公司提早下班，沒想到是同事們約吃飯卻又跳過她，原PO等大家回來把手上文件交給同事時，對方明顯擺出不耐煩的樣子。

只要自己出現，開心的聊天氣氛瞬間會變安靜，就連打字也被嫌吵，打招呼還會被無視，回想剛進公司時大家還會客客氣氣，不知何時開始漸漸被排除在外。她透露自己個性冷漠又社恐，可能在應對上讓人難以親近；公司福利好，目前不考慮為人際關係離職，但擔心繼續惡化會影響工作，另外也強調社恐也許會讓部份人質疑她的社交能力，但要因此做出惡意的行為跟態度她不贊同。

貼文下網友建議，「除非真的遇到聊得來的人，只能等到忍不住再離職了」、「變得強大、業績比她們強，工作能力比她們強，逼得她們來討好妳，因為妳有利用價值」、「團體就是這樣，靠排擠一個人來團結」、「依自身經驗，接下來可能會越來越明目張膽或是開始工作上找原PO麻煩」、「如果是我，會選擇離開不快樂的環境耶！每天都要待在公司那麼長時間，開開心心很重要」。

不過也有人認為原PO可以承受的話，可以再觀察，「薪水夠多、福利好的話，我就當作什麼都是浮雲」、「個性不改，去到哪最後好像都會變這樣，工作上能完成就好」；還有網友提醒有可能原PO臉很臭但不自知，或工作上太一板一眼很難相處，建議都沒有這些問題的話，也可以直接買點心釋出善意，詢問哪邊惹到同事們，強調「出社會了多少還是要懂一點社交，要不然很容易吃虧」。