快要沒有當律師的熱情…她曝低薪現況 網憂「3因素」下法律業將被取代

「這難道是努力100分，最後達到30分的結果嗎？」一名法律系畢業的女網友在論壇上如此訴說，她透露就算考取到律師證照，月薪也只落在5～9萬元，想要爭取更高的月收入，就要憑訴訟的勝敗和業績能力，並指出律師的實習、受雇薪資大多低於平均薪資；若想考取司法官，還要承受可怕的操勞，而其他法律業未來都同樣蒙上人多但市場需求少的隱憂。貼文一出，引起熱議。

原PO在Dcard以「求解 如何支撐下去法律的熱情」為題發文表示，她法律系畢業，已經在擔任律師，但認識的同業都對原PO直言，受雇律師的月薪天花板頂多8萬、9萬元，讓她不禁思考明明自己工作認真努力，但一張律師證照只有5萬～9萬元的價值，想爭取額外的價值就要拚業績、訴訟的勝利，原PO對此哀傷嘆道，彷彿投入100分的努力，卻只有30分的結果。

看到別人嫌月薪3萬元低薪，原PO也透露，大部分實習律師的月薪行情也是3萬多元，受雇律師則是5萬～6萬元，其中大多更低於平均薪資，她也擔憂總有一天律師的受雇薪水會低於平均薪資。

「為了幾斗米，大家投下去的成本值得嗎？」談到轉行司法官，原PO有這番質疑，即使先將「考不考得上司法官」的問題擱置一邊，光看到法官開庭的操勞就讓她害怕，而轉行法務的薪資，也頂多年薪1百萬～2百萬。原PO更表示，身邊的律師都在勸她改行，因為他們都看見未來法律業的隱憂，也就是讀法律系的人越來越多，但市場的需求已經沒有那麼大。

有人也指出其他法律業的前景隱憂，「現在司法便民的服務太多，律師又越來越多的情況下，網路諮詢平台隨便發問都會有一堆律師搶答，民眾花錢請律師的意願已經變低了，以後如果AI越來越強，可能很多擬約或審約的非訟業務也會先被AI取代」；也有其他同業嘆道，「律師行業本來就很吃業務能力，能把資源跟人脈整合的律師才能真正賺大錢」、「真的，什麼工作如果真的會交際、人脈廣，當業務不香嗎？還不用扛勝敗責任」、「已經想轉行」、「但，改行要改去哪？沒有其他專長」。

對於轉行當法務，有網友則分享他人或自身經驗，「轉法務尤其是國營法務或者公股銀行法務，我自己的學弟目前在某公股銀行，整個人變得生龍活虎，他也說法務工作輕鬆壓力小，穩定調薪還有優存，比起以前當律師，要扛案件、業務壓力、老闆壓力，和法官、檢察官給的壓力，現在通通都沒有」、「已上岸並已轉銀行法務路過，雖然比受雇律師還要輕鬆不少，但是官股有職場文化跟老鳥丟工作給菜鳥的問題，升遷還是要看別人臉色，但通常不要太爛應該沒啥問題」。