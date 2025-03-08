快訊

梅花影院將熄燈…老台北人哀號「我的童年」揭1食物最好吃

HBL／調整出冠軍隊的樣子 北一女成功復仇淡商明拚衛冕

致命傷曝光！雲云董座揮刀砍死技術長 下周將解剖釐清死因

聽新聞
0:00 / 0:00

避免陷入職場霸凌情境 專家提就事論事等建議

中央社／ 台北8日電
職場霸凌示意圖。圖／ingimage
職場霸凌示意圖。圖／ingimage

面對職場霸凌，專家提醒持就事論事立場。若問題源於個人性格，應讓當事人自行面對，避免被情緒牽著走；適當避開可能引發衝突情境，或由第三方扮演潤滑劑調節氣氛，都是有效應對方式。

近期接連爆出多起知名企業疑職場霸凌案，包括台北雲云科技及高雄義大世界，引發社會對此議題高度關注。依勞動部相關指引，職場上不法侵害行為範圍包括在勞動場所內，雇主、主管、同事、服務對象或其他第三方，以言語、文字、肢體動作、電子通訊或網際網路等形式進行的不當行為，例如職場暴力、職場霸凌、性騷擾及就業歧視等，對受害人造成身體或精神傷害。

衛生福利部桃園療養院副院長李俊宏表示，當職場壓力超出負荷時，會產生如食慾不振、睡眠困難、動力不足，工作目標與效率下滑等徵兆，甚至每天上班前感到痛苦與猶豫。若此情形結合指引所列相關樣態，可能涉及職場霸凌。

他指出，受害者可向勞工局申訴，或利用衛福部「15-45歲青壯世代心理健康支持方案」。此外，精神醫療機構和心理治療所也提供專業協助，且相關服務人員均遵循專業倫理，絕不洩露個人資訊。

雖然現行規定要求一定規模企業須提供「員工協助方案」（EAPs），類似心理輔導機制。但李俊宏指出，規模較小公司多數無法提供此服務，高階主管更因擔憂影響運作或能力評價等原因，較少使用相關管道。目前台灣企業尚未針對高階主管提供專案服務。

在職場人際互動中，李俊宏分析，情緒產生主要原因可能有兩點，一是過度帶入感，將事情看得過於重要或嚴重；二是被對方影響，例如對方言語刻薄或帶有貶義。

他建議，保持「對事不對人」溝通方式，並提醒自己，若問題來自對方的性格或成長背景，應讓對方自己面對問題，避免被牽著走，或在適宜場合委婉提醒對方；若雙方情緒都較高漲，應先彼此冷靜以免衝突升級。

李俊宏強調，若無法避免情況發生，預期可能會與某人溝通時產生衝突，可在雙方同意下，邀請適當第三者在場扮演潤滑劑角色，必要時適時介入化解緊張局勢。

主管 職場霸凌 衝突

延伸閱讀

雲云科技董座砍死技術長 醫：高階人員心理壓力難暴露

屏縣國小校長霸凌老師案成立 師嘆施暴者仍穩坐高位

「像在叫狗」義大世界爆職場霸凌！ 女上司言語羞辱逼加班…多人離職

雲云科技技術長遭刺死霸凌錄音檔流出 北巿勞動局下周一勞檢

相關新聞

避免陷入職場霸凌情境 專家提就事論事等建議

面對職場霸凌，專家提醒持就事論事立場。若問題源於個人性格，應讓當事人自行面對，避免被情緒牽著走；適當避開可能引發衝突情境...

八成七新鮮人認名校光環很加分 「三大優勢」有益求職

校園徵才開跑！全國指標場-「2025台大校園徵才博覽會」8日登場，半導體、金融、製造、服務等各行各業共計430個攤位，包...

每天工作爆量「月薪卻不到3萬」！過來人見職業搖頭：很吃虧

許多人都希望有一份錢多、事少、離家近的夢幻工作。一名網友分享，自己的月薪不到3萬元，但每天工作多到做不完，讓她好奇是否也有人跟她一樣？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

快速改革還是恐懼管理？假如你的上司是馬斯克 如何聰明應對

自從獲得川普指派成為政府效率部（DOGE）領導人後，馬斯克大刀闊斧進行改革，不但裁撤許多聯邦雇員，還向200萬名員工寄發電子郵件...

「性別工作平等法」修法周年 職場性騷未申訴占比升

「性別工作平等法」修法上路滿周年，不過根據勞動部調查，去年受到職場性騷擾的勞工，未提出申訴者占百分之二點四，對比前年的百...

性工法修法上路一年 遇職場性騷未申訴比率不降反增

為接住職場性騷擾被害者，「性別工作平等法」啟動修法，明天新法上路屆滿周年，但勞動部今發布「113年僱用管理及工作場所就業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。