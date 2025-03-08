八成七新鮮人認名校光環很加分 「三大優勢」有益求職

校園徵才開跑！全國指標場-「2025台大校園徵才博覽會」8日登場，半導體、金融、製造、服務等各行各業共計430個攤位，包括台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）、中信金控（2891）、中華電信（2412）等指標企業齊聚椰林大道，向新鮮人熱情招手。

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，台灣大學擁有多元的教學資源與優質人才，一直深獲業界讚許，根據「2025新鮮人就業意向調查」顯示，有87.2%受訪新鮮人認為，名校光環在求職過程中確實有幫助，其中包括26.1%幫助很大以及61.1%有些幫助；另外12.8%直言毫無幫助。

進一步問及「名校學歷對於求職時有哪些具體效益」，則結果顯示，履歷容易被看見/面試機會多71.8%、錄取機率高48.6%、符合企業徵才門檻45.5%、薪水比私大畢業來得高37.1%、較容易被主管認同信任24.5%。

反之，名校高材生雖然有光環加身，但是壓力也如影隨形，調查指出憂心表現不如預期被嘲諷60.3%、被高標準衡量工作表現52.5%、自己怕表現不好壓力大50.9%、被前輩質疑能力36.5%以及被同事私下批評26.0%等，也都是名校學歷進入職場的負面效應，畢業生背負社會各界的期待，要扛起學校的金字招牌，心理壓力難以言喻。

曾仲葳表示，全台校園徵才活動陸續起跑，知名企業及科技大廠都會進駐學校宣傳，建議準畢業生及在校同學，可以趁此機會詢問多方比較，本身有興趣的職務內容、工作職能、企業文化以及敘薪條件等，更精確的掌握職場動向及未來就業趨勢，為職涯起步做好充足準備。

今年台大校園徵才博覽會主題【未來人才進行式「AI領航X職涯無界X創新無限」】，匯聚頂尖公司產業趨勢，企業積極展現預約頂尖人才決心，現場有部門主管直接與應徵學生面對面進行筆試或面試；而為了協助新鮮人盡快找到工作，只要在現場掃Code成為1111人力銀行求職會員或是更新履歷，就可以抽台積電股票，同時在上午11點和下午2點、下午4點的1111攤位前，舉辦1萬元紅包抽獎活動，只要填寫履歷，就有機會把1萬元現金帶回家。

幸運獲得1萬元獎金的林同學表示：「真的是太驚訝了！我剛到博覽會現場，沒想到就這麼幸運中獎了！下周正好有出國旅遊的計劃，正好可以當旅遊基金」，希望在這次博覽會中能找到與行銷相關的工作機會。

無法到場參加實體徵才博覽會的同學也別擔心，為了助攻新鮮人畢業先就業，1111人力銀行推出「2025線上校園徵才（https://www.1111.com.tw/campusr/）」提供55萬個新鮮人工作機會，使用商業服務類、科技類、製造營造類等，「系所找工作」、「職務快速找」、「產業找工作」三大搜尋功能，分類清楚精準媒合，一鍵應徵投出履歷，穩定就業滿3個月，經企業通知面試並且錄取，無論新、舊會員，任職滿三個月以上，就能申請1萬元大紅包。

迎戰AI時代，瞬息萬變的職場環境，如何在短時間內找到最適合自己的工作，成為新鮮人與轉職族群最關心的課題，1111人力銀行趁勢推出AI智能助手「AI小精靈」，24小時在線，重要訊息不會漏接並且結合智能客服問答，首頁點選右下角「AI小精靈」的大眼娃娃圖像，就能召喚出專屬的求職小精靈，無論是職缺篩選、或是面試準備等求職相關問題，都可以透過和AI小精靈即時互動，讓人工智慧聊天機器人陪你即問即答，求職過程省時又省力，想找什麼工作「問就對了」。

現場參與求職的台大藥學系四年級邱同學說,因為分數有到,家人也鼓勵有穩定的職涯發展,所以選擇藥學系。今天有校徽活動先來了解來看看，藥學系要念六年，之後會通過國考拿到藥師資格，就可以順利接軌工作。

碩二的蔡同學擁有兩年以上的工作經驗，並為了更好的職業規劃進修台大碩士，預計今年完成材料工程碩士學位。透過今天的台大徵才博覽會，他積極尋找與半導體相關的工作機會，並已在現場投遞履歷。

蔡同學對聯發科、台積電等大公司充滿興趣，並希望能探索更多與自己專業相關的職位，特別是半導體領域的工程師職位。他的目標是結合碩士學位與過去的工作經驗，在技術領域找到具有發展潛力的職位，為未來職業生涯奠定堅實基礎。

台灣應用材料（Applied Materials）表示，公司提供國際化舞台與自主工作環境，致力於多元包容的職場文化。目前有熱門職缺，包括全球裝機工程師、製程工程師、機械設計工程師、製程研發工程師與軟體工程師，並提供暑期實習機會，適合熱愛挑戰的新鮮人。這些職位提供技術挑戰與學習成長機會，並有國內外多元發展潛力。

公司薪資福利都優於勞基法，涵蓋年薪14個月、績效獎金、股票優惠、保險與健康照顧等，並有彈性工時、社團活動與女性專業發展網絡等友善職場氛圍。台灣應用材料重視員工發展，提供夥伴制度與培訓機制，幫助員工快速融入並提升專業技能。加入應用材料，讓您在創新環境中發揮潛力，實現職業理想。

合庫銀行目前擁有8000多名員工，近年因應世代承接，持續積極招募新人，並在待遇及培訓資源方面持續提升，進入合庫後提供完整教育訓練，也實施「新進人員加速升遷條款」，縮短升等時間。

招募菁英儲備幹部月薪62400元、徵授信人員45800元、理財人員53400元、資深大型主機系統管理人員60100元等多種職缺類別,合計第二梯次徵才人數402人。合庫以穩健經營、公開透明的升遷機制及近300家據點的優勢，一直以來都是金融求職者的熱門首選，未來將持續打造穩定又兼具發展性的職場環境。