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華航現職機師現身校園徵才 114年招募110名

中央社／ 台北8日電

華航今年預計招募110名機師，今天也在台大校園徵才中擺攤，由同樣是台大畢業的現職機師，親自為學弟妹講解從面試準備、海內外受訓，到正式上線飛行等經驗。

中華航空預計今年將招募110名機師，並陸續到大學校園舉辦徵才活動，首場活動在台大登場，吸引不少學生好奇參觀。

華航指出，現場安排現職機師分享，從面試準備、海內外受訓，到正式上線飛行等經驗，讓更多人了解成為航空專業人士的成長歷程。

執飛經驗已經有6年的機師張貽涵畢業於台大外文系，今天回來校園向學弟妹分享自身經驗，她靦腆地說，當年也是在台大的校園徵才活動中，聽學長姐的分享，燃起她的興趣，也遞出她的履歷，後續經過受訓等關卡後，順利成為機師。

張貽涵說，對她來說覺得踏入機師這一行最困難的是錄取後的受訓，因為她是文科背景，機械理工等項目都是新的領域，當時她受訓時有13名，但最後只有11個人順利成功完成受訓。

華航表示，緊接著將於3月15日前進陽明交通大學招募機師，4月起也將於台北、新竹、台中、台南、高雄等地，辦理培訓機師對外說明會，現場安排在職機師分享工作型態，經由面對面的交流互動，揭開飛行員工作的神祕面紗。

華航說，機師招募全年度開放報名，報考資格須具備2年內有效英文檢定成績證明，多益（TOEIC）750分（聽力400分）以上及多益口說140分以上、寫作測驗140分以上成績單，或雅思（IELTS）5.5級分以上。通過各階段評選獲錄取者，將由公司送往海外進行為期10至12個月的飛行訓練，完訓後返台再安排民航相關訓練，符合各項考核標準即以副機師任用。

台大 機師 華航

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