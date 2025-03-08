快訊

又一家老牌影院撐不住！「梅花影院」4月30日吹熄燈號

凌晨上廁所驚見「白貓護花使者」 牠一臉剛睡醒嚇壞屋主：家裡沒養貓啊

以「唐氏症」比喻美商英特爾！經長認失言一天後道歉了

每天工作爆量「月薪卻不到3萬」！過來人見職業搖頭：很吃虧

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，自己的月薪不到3萬元，但每天工作多到做不完，讓她好奇是否也有人跟她一樣？示意圖／Ingimage
一名網友分享，自己的月薪不到3萬元，但每天工作多到做不完，讓她好奇是否也有人跟她一樣？示意圖／Ingimage

許多人都希望有一份錢多、事少、離家近的夢幻工作。一名網友分享，自己的月薪不到3萬元，但每天工作多到做不完，讓她好奇是否也有人跟她一樣？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「還有人月薪不到3萬？」為題，指出自己是行政職，扣完勞健保後，月薪不到3萬元，不過每天卻忙到事情做不完，薪水和工作成不成正比，無奈直言「真的會懷疑人生…」。

貼文一出後，釣出一票網友共鳴，紛紛表示「產業問題，你找服務業、行政職一堆都3萬左右」、「行政職確實比較吃虧，薪水天花板就在那，除非你自己有想轉職，去職訓局上課，能談的薪水會比較多」、「我也是3萬 ，扣完勞健保29，真的會哭」、「我也是…做了快9年，也差不多3萬，扣除勞健保就沒有3萬，是技術員&工程師」、「除非轉職，行政薪水就這樣」。

不過，也有部分網友認為月薪3萬也可以過得很好，回應「我啊，工作十幾年，月薪沒領超過3萬過，但我還是很開心」、「我媽就是這樣啊，領三萬領到快退休，但我看她過得很開心，人生過得開心就好」、「未達三萬可以去兼職就好，開心生活，想嘗試什麼工作都可以」。

月薪 薪水

延伸閱讀

她嘆工作最短只做1個月「沒有一份超過1年」 網建議：多試試不同工作

連過2關差最後一步！面試因個性被刷 她氣到睡不著：內向不配工作？

提離職被告知要還年終獎金「合理嗎？」 律師曝原因：有被追討風險

學經歷非考量？多數人直指求職1特點最吃香：人生都是優勢

相關新聞

每天工作爆量「月薪卻不到3萬」！過來人見職業搖頭：很吃虧

許多人都希望有一份錢多、事少、離家近的夢幻工作。一名網友分享，自己的月薪不到3萬元，但每天工作多到做不完，讓她好奇是否也有人跟她一樣？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

快速改革還是恐懼管理？假如你的上司是馬斯克 如何聰明應對

自從獲得川普指派成為政府效率部（DOGE）領導人後，馬斯克大刀闊斧進行改革，不但裁撤許多聯邦雇員，還向200萬名員工寄發電子郵件...

「性別工作平等法」修法周年 職場性騷未申訴占比升

「性別工作平等法」修法上路滿周年，不過根據勞動部調查，去年受到職場性騷擾的勞工，未提出申訴者占百分之二點四，對比前年的百...

性工法修法上路一年 遇職場性騷未申訴比率不降反增

為接住職場性騷擾被害者，「性別工作平等法」啟動修法，明天新法上路屆滿周年，但勞動部今發布「113年僱用管理及工作場所就業...

學經歷非考量？多數人直指求職1特點最吃香：人生都是優勢

學經歷是面試過程中非常重要的參考依據，多數人都會盡量將這兩項凸顯出來，盼獲青睞，但外型也可能是潛在因素之一。有一名女網友好奇外型對於求職者是否有影響？貼文一出，獲得多數人認同。

誤會大了？他進科技業才覺工程師是「最需溝通」職業 引共鳴：猶如監獄

「原本想說工程師應該大部分時間不需要和別人接觸，到現在實際上崗後才發現，工程師才是最需要溝通能力的職業」，一名在科技業工作的男網友在論壇如此訴說，他也透露，自己表達能力不太好，剛出社會才快滿1年，便覺得不適合科技業，內耗的狀況也愈來愈嚴重。貼文一出，引起許多同業網友共鳴。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。