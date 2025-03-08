每天工作爆量「月薪卻不到3萬」！過來人見職業搖頭：很吃虧

許多人都希望有一份錢多、事少、離家近的夢幻工作。一名網友分享，自己的月薪不到3萬元，但每天工作多到做不完，讓她好奇是否也有人跟她一樣？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「還有人月薪不到3萬？」為題，指出自己是行政職，扣完勞健保後，月薪不到3萬元，不過每天卻忙到事情做不完，薪水和工作成不成正比，無奈直言「真的會懷疑人生…」。

貼文一出後，釣出一票網友共鳴，紛紛表示「產業問題，你找服務業、行政職一堆都3萬左右」、「行政職確實比較吃虧，薪水天花板就在那，除非你自己有想轉職，去職訓局上課，能談的薪水會比較多」、「我也是3萬 ，扣完勞健保29，真的會哭」、「我也是…做了快9年，也差不多3萬，扣除勞健保就沒有3萬，是技術員&工程師」、「除非轉職，行政薪水就這樣」。

不過，也有部分網友認為月薪3萬也可以過得很好，回應「我啊，工作十幾年，月薪沒領超過3萬過，但我還是很開心」、「我媽就是這樣啊，領三萬領到快退休，但我看她過得很開心，人生過得開心就好」、「未達三萬可以去兼職就好，開心生活，想嘗試什麼工作都可以」。