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「性別工作平等法」修法周年 職場性騷未申訴占比升

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導
職場性騷擾示意圖。聯合報系資料照
職場性騷擾示意圖。聯合報系資料照

性別工作平等法」修法上路滿周年，不過根據勞動部調查，去年受到職場性騷擾的勞工，未提出申訴者占百分之二點四，對比前年的百分之一點九，不降反升。勵馨基金會副執行長王淑芬分析，即便修法強化申訴機制，但受害者在申訴過程會遇到太多障礙，導致影響申訴意願。

根據勞動部調查，去年女、男性受僱者在工作場曾遭受性騷擾分占百分之三點六、○點八。就被騷擾的女性受僱者觀察，性騷加害者以同事、客戶較多；遭受性騷卻沒有提出申訴的占比為百分之二點四，反而比前年還高，回到修法前的水準。

此外，針對去年修法後，新增若勞工被雇主性騷時可走外部申訴管道，交給地方政府勞政單位申訴，勞動部調查指出，民眾知道這項新法規者僅百分之六十九點三，也就是說仍有三成的民眾不清楚。

對於不申訴比率不降反升，王淑芬推測，前年爆發連串的Me Too事件，激起民眾申訴意願，該年未申訴比例才降低，去年就又回到一般常態。

不過王淑芬也說，新法才上路一年，大家都還很懵懂，法條也還有些模糊空間，很多操作面的細節都沒講清楚，讓企業、勞工都不知所措，建議勞動部加強查核，了解企業擬訂防治及補救措施的實際狀況，法條產生疑義的部分也應修正法規。

勞動部條平司長黃維琛回應，會再強化宣導措施，也會持續與職安署合作，透過法遵訪視以及專案勞檢，要求雇主落實。

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