性工法修法上路一年 遇職場性騷未申訴比率不降反增

為接住職場性騷擾被害者，「性別工作平等法」啟動修法，明天新法上路屆滿周年，但勞動部今發布「113年僱用管理及工作場所就業平等概況」調查卻顯示，去年受到職場性騷擾的勞工未提出申訴占2.4％，對比前年的1.9%，不降反升。勞動部官員說，將加強宣導。

為了解性工法實施情形及受僱者在職場就業平等實況，勞動部於2024年8至9月分別以「事業單位」及「受僱者」為調查對象，辦

理「僱用管理就業平等概況調查」及「工作場所就業平等概況調查」，其中事業單位回收有效樣本3114份、受僱者6901份。

調查指出，女、男性受僱者最近一年在工作場曾遭受性騷擾分占3.6%、0.8%。就被騷擾的女性受僱者觀察，性騷加害者以同事、客戶較多，各占1.7%及1.5%；而遭受性騷卻沒有提出申訴的占比為2.4％，反而比前年的1.9％還要高，回到修法前2.4到2.6％間的水準。

針對去年修法後，新增若勞工被雇主性騷時可走外部管道，向地方政府勞政單位申訴，勞動部調查指出，民眾知道這項新法規69.3％，也就是說仍有3成的民眾不清楚。

對於不申訴比率不降反升，勵馨基金會副執行長王淑芬推測，因112年爆發連串的Me too事件，激起民眾申訴意願，該年未申訴比例才降低，113年就又回到一般常態。

王淑芬分析，即便修法強化申訴機制，但受害者在申訴過程會遇到太多障礙，包括不曉得如何對後續程序、調查結果未必如願、二度傷害等，也要擔心影響工作或同事觀感耳語，這些是申訴意願不高的因素。

她說，新法才上路一年，大家都還很懵懂，法條也還有些模糊空間，很多操作面的細節都沒講清楚，讓企業、勞工都不知所措，建議勞動部加強查核，了解企業擬訂防治及補救措施的實際狀況，法條產生疑義的部分也應修正法規。

勞動部停條平司司長黃維琛回應，會再了解不申訴比率提高的原因，也會加大宣傳力道，並持續與職安署合作透過法遵訪視及專案勞檢要求雇主落實。