學經歷非考量？多數人直指求職1特點最吃香：人生都是優勢
學經歷是面試過程中非常重要的參考依據，多數人都會盡量將這兩項凸顯出來，盼獲青睞，但外型也可能是潛在因素之一。有一名女網友好奇外型對於求職者是否有影響？貼文一出，獲得多數人認同。
原PO在PTT以「大家會覺得外型也是找工作的一大優勢嗎？」為題發文，她說自己工作這段日子以來，觀察到「人要衣裝、佛要金裝」，因為外型跟職場環境多少有一點關係，因為通常好看跟很會說話的人就比較吃香，原PO想問大家是否也認同這樣的看法？
多數人很認同原PO觀點，「不用大家覺得，本來就是」、「一定有差吧」、「是啊，假設條件都差不多，那最後肯定是外表好的比較吃香」、「我覺得有差，眼緣啊」、「不只工作，整個人生都是優勢」、「長得好看當門面至少不會混得太差，妳有看過公司低端是帥哥美女的嗎？」、「是唷，外表是有加分」、「我在找人，照片看得不順眼，連面試通知都按不下去妳不知道？」、「一直都是這樣啊，也比較容易取得信任」。
但也有網友有不同看法，「要看產業吧」、「真心覺得沒差」、「沒差，走跳久了就會知道找花瓶進來根本是拿石頭砸自己的腳，同等實力下才會挑顏值」、「看工作性質吧，職場上與其說長得多好看，不如說打扮得體來得重要」。
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