快訊

范斯暗示「某隨機國家多年沒打仗」惹怒英法 施凱爾開幕詞偷反擊

北市信義區上億科技公司爆命案！技術長發文吐不滿 負責人砍死他

學經歷非考量？多數人直指求職1特點最吃香：人生都是優勢

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO好奇是否外型好看對於求職比較有幫助？ 示意圖／ingimage
原PO好奇是否外型好看對於求職比較有幫助？ 示意圖／ingimage

學經歷是面試過程中非常重要的參考依據，多數人都會盡量將這兩項凸顯出來，盼獲青睞，但外型也可能是潛在因素之一。有一名女網友好奇外型對於求職者是否有影響？貼文一出，獲得多數人認同。

原PO在PTT以「大家會覺得外型也是找工作的一大優勢嗎？」為題發文，她說自己工作這段日子以來，觀察到「人要衣裝、佛要金裝」，因為外型跟職場環境多少有一點關係，因為通常好看跟很會說話的人就比較吃香，原PO想問大家是否也認同這樣的看法？

多數人很認同原PO觀點，「不用大家覺得，本來就是」、「一定有差吧」、「是啊，假設條件都差不多，那最後肯定是外表好的比較吃香」、「我覺得有差，眼緣啊」、「不只工作，整個人生都是優勢」、「長得好看當門面至少不會混得太差，妳有看過公司低端是帥哥美女的嗎？」、「是唷，外表是有加分」、「我在找人，照片看得不順眼，連面試通知都按不下去妳不知道？」、「一直都是這樣啊，也比較容易取得信任」。

但也有網友有不同看法，「要看產業吧」、「真心覺得沒差」、「沒差，走跳久了就會知道找花瓶進來根本是拿石頭砸自己的腳，同等實力下才會挑顏值」、「看工作性質吧，職場上與其說長得多好看，不如說打扮得體來得重要」。

求職 面試

延伸閱讀

川普用人唯「忠」 求職者面試有必考題

識人不清又叛逆？「這些面相」求職易被拐到詐騙園區…家長注意

領務局3月起送防詐宣導小卡 提升民眾海外求職意識

公布護理平均薪資挨批美化數字 衛福部：供求職參考

相關新聞

學經歷非考量？多數人直指求職1特點最吃香：人生都是優勢

學經歷是面試過程中非常重要的參考依據，多數人都會盡量將這兩項凸顯出來，盼獲青睞，但外型也可能是潛在因素之一。有一名女網友好奇外型對於求職者是否有影響？貼文一出，獲得多數人認同。

誤會大了？他進科技業才覺工程師是「最需溝通」職業 引共鳴：猶如監獄

「原本想說工程師應該大部分時間不需要和別人接觸，到現在實際上崗後才發現，工程師才是最需要溝通能力的職業」，一名在科技業工作的男網友在論壇如此訴說，他也透露，自己表達能力不太好，剛出社會才快滿1年，便覺得不適合科技業，內耗的狀況也愈來愈嚴重。貼文一出，引起許多同業網友共鳴。

為中高齡提供就業 台南就業服務中心進駐超商廟口等地

很多中高齡、家庭因素多年未就業的婦女，不知道可以尋求「55+中高齡就業獎勵方案」、「婦女再就業方案」協助。勞動部雲嘉南分...

南區就業博覽會3／16成大登場 提供逾1.1萬個職缺

年度企業徵才盛事「2025 南區就業博覽會」3月16日在國立成功大學舉行，有250家企業參與，涵蓋半導體、電子科技、智慧...

提離職被告知要還年終獎金「合理嗎？」 律師曝原因：有被追討風險

離職還要歸還年終獎金？相信多數人都無法接受這樣的規定，有一名女網友就真的遇到這樣狀況，她說前幾天提離職，卻被人資告知要返還年終獎金，讓她聽了非常傻眼也不能接受，內行人就解釋的確有這樣的風險。

今年應屆畢業生第一份工作 這件事與薪資同樣在乎

yes123求職網「Z世代畢業生職涯規劃與校徵季招募調查」顯示，對今年的應屆畢業生而言，選擇第一份工作時，在可複選狀況下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。