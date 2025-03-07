強化企業勞權教育訓練 「全民勞教e網」教材上線

勞動部今天表示，為強化企業內部主管及員工正確勞動權益觀念，降低誤觸法規風險，「全民勞教e網」提供14類與勞動權益相關的教材，還有宣導手冊供下載，企業可善加運用。

勞動部勞動關係司在例行業務時指出，「全民勞教e網」已將重要勞動權益製作成影音及非影音等多元勞動教材，其中影音教材有14項主題，提供高達百餘門線上學習課程，提供企業運用作為內部訓練播放使用。

進入「影音教材」，可見個別勞動關係、勞動條件、集體勞動關係、勞動三法、勞資爭議處理、社會保險、勞動福利、職業安全衛生與職災保護、就業平等、勞動市場、性別與工作、學校勞動教育之實踐、外國人聘僱、中高齡者就業促進等課程，可供選擇。

「非影音教材」部分，勞動部表示，編製淺顯易懂圖文及重要勞動議題的宣導手冊，提供勞工、雇主瞭解不同勞動情境，可能面臨的勞動法令規定，可下載運用。

此外，勞動部指出，如果企業要自行辦理勞動教育課程，需要聘任講師，網站上也建置勞動教育專業人員人才資料庫，可依所要開設的勞動教育課程內容洽邀；截至2月，已有上千家不同產業的企業下載運用相關資源辦理內部教育訓練，累計辦理教育訓練人次達10萬餘。