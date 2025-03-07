快訊

獨／推母撞死還大喊「我孽子啦」 國民法官輕判4年6月

澳洲捐血英雄！血有特殊抗體，60多年拯救上百萬嬰兒

法國巴黎北站鐵軌驚見「二戰未爆彈」 歐洲之星列車全取消

強化企業勞權教育訓練 「全民勞教e網」教材上線

中央社／ 台北7日電

勞動部今天表示，為強化企業內部主管及員工正確勞動權益觀念，降低誤觸法規風險，「全民勞教e網」提供14類與勞動權益相關的教材，還有宣導手冊供下載，企業可善加運用。

勞動部勞動關係司在例行業務時指出，「全民勞教e網」已將重要勞動權益製作成影音及非影音等多元勞動教材，其中影音教材有14項主題，提供高達百餘門線上學習課程，提供企業運用作為內部訓練播放使用。

進入「影音教材」，可見個別勞動關係、勞動條件、集體勞動關係、勞動三法、勞資爭議處理、社會保險、勞動福利、職業安全衛生與職災保護、就業平等、勞動市場、性別與工作、學校勞動教育之實踐、外國人聘僱、中高齡者就業促進等課程，可供選擇。

「非影音教材」部分，勞動部表示，編製淺顯易懂圖文及重要勞動議題的宣導手冊，提供勞工、雇主瞭解不同勞動情境，可能面臨的勞動法令規定，可下載運用。

此外，勞動部指出，如果企業要自行辦理勞動教育課程，需要聘任講師，網站上也建置勞動教育專業人員人才資料庫，可依所要開設的勞動教育課程內容洽邀；截至2月，已有上千家不同產業的企業下載運用相關資源辦理內部教育訓練，累計辦理教育訓練人次達10萬餘。

下載 勞動部 關係

延伸閱讀

台中火力發電廠火警 台電：深表歉意並深切檢討

婦團籲整合性騷防治保護 勞動部：規範有差異

勞團籲降工時、有薪家庭照顧假 勞部：積極溝通

勞動部將修法！雙親育嬰留停請滿6個月多領1個月津貼 估2.1萬人受惠

相關新聞

誤會大了？他進科技業才覺工程師是「最需溝通」職業 引共鳴：猶如監獄

「原本想說工程師應該大部分時間不需要和別人接觸，到現在實際上崗後才發現，工程師才是最需要溝通能力的職業」，一名在科技業工作的男網友在論壇如此訴說，他也透露，自己表達能力不太好，剛出社會才快滿1年，便覺得不適合科技業，內耗的狀況也愈來愈嚴重。貼文一出，引起許多同業網友共鳴。

為中高齡提供就業 台南就業服務中心進駐超商廟口等地

很多中高齡、家庭因素多年未就業的婦女，不知道可以尋求「55+中高齡就業獎勵方案」、「婦女再就業方案」協助。勞動部雲嘉南分...

南區就業博覽會3／16成大登場 提供逾1.1萬個職缺

年度企業徵才盛事「2025 南區就業博覽會」3月16日在國立成功大學舉行，有250家企業參與，涵蓋半導體、電子科技、智慧...

提離職被告知要還年終獎金「合理嗎？」 律師曝原因：有被追討風險

離職還要歸還年終獎金？相信多數人都無法接受這樣的規定，有一名女網友就真的遇到這樣狀況，她說前幾天提離職，卻被人資告知要返還年終獎金，讓她聽了非常傻眼也不能接受，內行人就解釋的確有這樣的風險。

今年應屆畢業生第一份工作 這件事與薪資同樣在乎

yes123求職網「Z世代畢業生職涯規劃與校徵季招募調查」顯示，對今年的應屆畢業生而言，選擇第一份工作時，在可複選狀況下...

企業搶才需撒幣 Z世代期望薪資37,745元、年增4.9%

隨著畢業季逼近，準備踏入職場的新鮮人比例明顯攀升。根據1111人力銀行7日發布的最新調查顯示，高達 94% 的應屆畢業生...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。