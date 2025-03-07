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為中高齡提供就業 台南就業服務中心進駐超商廟口等地

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
永康就業中心駐點山區車站超商、以互動遊戲提供中高齡與待業婦女就業資訊。圖／永康就服中心提供
永康就業中心駐點山區車站超商、以互動遊戲提供中高齡與待業婦女就業資訊。圖／永康就服中心提供

很多中高齡、家庭因素多年未就業的婦女，不知道可以尋求「55+中高齡就業獎勵方案」、「婦女再就業方案」協助。勞動部雲嘉南分署永康就業中心自製「就業大轉盤」、發想互動遊戲，今天在台南玉井舉辦快閃活動，幫助民眾了解各項促進就業方案、自己的權益。

永康就業中心人員表示，在興南客運玉井車站旁超商現場並提供台南山區最新工作職缺，有求職需求的可以現場了解。參與民眾直呼「這樣的服務太便利、貼心了」。

發想人永康中心南化就服台陳安琪表示，名為「就業007-偏偏就服你」的快閃活動，以有趣的「大轉盤」遊戲，看準中午人潮較多加上旁邊車站有等車民眾，得到不少關注。

陳安琪說，自己在偏鄉從事就業服務已逾10年，常在思索如何將各項就業資源帶給需要的人，靈機一動提出就業快閃活動想法，並自己加工製作「就業大轉盤」遊戲道具。

到公車站坐車的63歲林先生表示，自己退休多年，今天才在這場子知道政府有「55+中高齡就業獎勵方案」，自己身體還算健康，經就服員解說後燃起再就業的動機，看了幾個最新職缺也填寫求職登記表，希望有機會再貢獻心力，還可以多賺點退休金。

53歲謝小姐因照顧公公多年無法上班，現公公已離世，想要出來上班貼補家用，今天才知有「婦女再就業方案」，想要先職訓增加自己技能後，再努力找工作，賺生活費也可證明自己有能力，第一次看到公務員駐點超商宣導，值得肯定。

永康就業中心主任李奇玫表示，永康就業中心轄區幅員較廣，山區民眾對於政府所推行的促進就業方案，往往較不了解，因偏鄉就服員常在中午至超商用餐時，多次被民眾或路人問及就業問題，為了讓服務更主動及便民，同仁自發性的在超商、郵局、廟口...等人潮多的地方，主動積極駐點及透過「就業服務轉盤」達到專案解說。

另藉由商家平台與就服台做異業合作，讓政府的服務更有效益更能符合民眾需求，未來中心除了在南化，玉井7-11超商快閃駐點服務外，也會在左鎮、山上、大內等區或人潮多的地方做快閃服務活動，無論你是學生、上班族還是準備重返職場、中高齡再就業或企業廠商、企業等，都歡迎前來了解！相關訊息可電洽永康就業中心06-2038560或上雲嘉南分署官網查詢。

永康就業中心駐點山區車站超商、以互動遊戲提供中高齡與待業婦女就業資訊。圖／永康就服中心提供
永康就業中心駐點山區車站超商、以互動遊戲提供中高齡與待業婦女就業資訊。圖／永康就服中心提供
永康就業中心駐點山區車站超商、以互動遊戲提供中高齡與待業婦女就業資訊。圖／永康就服中心提供
永康就業中心駐點山區車站超商、以互動遊戲提供中高齡與待業婦女就業資訊。圖／永康就服中心提供
永康就業中心駐點山區車站超商、以互動遊戲提供中高齡與待業婦女就業資訊。圖／永康就服中心提供
永康就業中心駐點山區車站超商、以互動遊戲提供中高齡與待業婦女就業資訊。圖／永康就服中心提供

中高齡 快閃 超商

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