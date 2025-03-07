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誤會大了？他進科技業才覺工程師是「最需溝通」職業 引共鳴：猶如監獄

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友因為不擅長和他人溝通，認為自己不適合在科技業工作。示意圖／Ingimage
一名男網友因為不擅長和他人溝通，認為自己不適合在科技業工作。示意圖／Ingimage

「原本想說工程師應該大部分時間不需要和別人接觸，到現在實際上崗後才發現，工程師才是最需要溝通能力的職業」，一名在科技業工作的男網友在論壇如此訴說，他也透露，自己表達能力不太好，剛出社會才快滿1年，便覺得不適合科技業，內耗的狀況也愈來愈嚴重。貼文一出，引起許多同業網友共鳴。

原PO在Dcard以「感覺自己好像不太適合科技業」為題發文表示，他是菜鳥新鮮人，出社會工作還不滿1年，父母在他成長過程從未透露社會經驗，導致原PO開始工作後極度不適應。

原PO起初心想，工程師大部分的時間不需要和他人接觸，沒想到實際工作後才發現，最需要溝通能力的職業是工程師，即使自己具備足夠的專業能力、理解力，也能完整地表達技術類的事項，但因為不諳人情事故，讓他這不滿1年的工作期間嚴重地內耗，進而思考自己是不是不適合科技業。

不懂潛規則、過於在乎他人看法、常常誤解他人想法等，都讓原PO陷入他在貼文中所說的「絕境」，原PO進一步指出，自己不喜歡和他人有太多的接觸，也不喜歡替自己爭取，加上個性軟弱，容易招來欺負，而且原PO也坦言自己表達能力不好，導致想法常常被人誤解而「黑掉」。

同業網友紛紛表示認同，「我也是跟你一樣經歷過這些」、「我也是在科技業，剛出社會新人時期我也是跟你一樣，加上也遇到超級惡霸主管，整天要黑人甚至整間公司文化都猶如監獄」、「好像看到我自己……」、「跟我當前狀況一模一樣，若不是卡稱、ID不同我都以為是我發的文章了」、「Me too」、「＋1」、「我也是，不做科技業的話又不知道還能做什麼」、「我跟你一樣，也覺得自己是不是很不適合科技業」。

也有人建議，「內耗很傷身體，離職治百病」、「其他行業你也會遇到相同問題啊，這不是科技業獨有」、「臉皮練厚一點」、「才一年，多幾年就習慣了」、「這個各行各業都有啦，換個產業看看，找比較適合的就好」。

工程師 溝通 科技業

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