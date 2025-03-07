南區就業博覽會3／16成大登場 提供逾1.1萬個職缺

年度企業徵才盛事「2025 南區就業博覽會」3月16日在國立成功大學舉行，有250家企業參與，涵蓋半導體、電子科技、智慧製造、綠能產業、金融、醫療、教育及營造等多元產業，提供超過1.1萬個工作機會。此外，3月13日至15日舉行49場企業徵才說明會，為求職者提供完整的職涯規畫資訊。

博覽會由成大與南部10所大專校院共同主辦，每年吸引逾萬人參與。成大開發「NCKU FUTURE SUCCESS+個人化學職涯規畫系統」，幫助學生整合學習歷程與求職發展，並與企業提供的職缺連結，提升就業競爭力。

現場徵才活動於3月16日10時至15時舉行，並安排5位專業職涯顧問，提供一對一履歷健檢服務，助求職者提升履歷品質及競爭力。高階人才與國際人才求職者亦可透過專屬QR Code快速鎖定企業攤位與職缺。今年有158家企業徵求博士畢業生，164家企業提供境外生就業機會，顯示企業對國際人才的需求攀升。

企業方面，聯華電子廣納各領域人才，並設立海外暨僑外專區，提供雙語諮詢與主管面對面交流機會。緯穎則積極招募對雲端伺服器及AI有興趣的創新人才。友達透過集團資源，提供全球外派及跨國輪調機會，拓展國際職涯發展。國巨則關注AI領域，特別鎖定高雄廠區的相關職缺。聯詠科技持續擴展歐美及亞洲市場，預計2027年南科研發大樓完工後提供1000個研發職缺，年產值預估達300億元。

ASML持續深耕校園人才，透過獎學金、實習及企業導師計畫，協助學生接軌半導體產業。台灣應用材料則加入「Welcome International Talents」元素，積極吸引國際人才。台達電子延續「Keep Exploring在台達永續發展你的未來」品牌理念，特設國際外籍生專區，並計畫在台招募1700人、全球8000人，特別關注人工智慧、AI散熱儲能系統及人形機器人等領域的人才需求。