提離職被告知要還年終獎金「合理嗎？」 律師曝原因：有被追討風險

離職還要歸還年終獎金？相信多數人都無法接受這樣的規定，有一名女網友就真的遇到這樣狀況，她說前幾天提離職，卻被人資告知要返還年終獎金，讓她聽了非常傻眼也不能接受，內行人就解釋的確有這樣的風險。

這名女網友在Dcard發文表示，當初入職時，公司只有口頭告知若要離職，需提前一個月通知，沒有提到其他相關規定，前幾天她提出離職時，人資卻告知公司去（2024）年通過一項新政策：「領完年終獎金後，若未做滿四個月，需返還年終獎金」，原PO聽了非常訝異。

她說當初入職時沒有被告知有這項規定，也沒有簽過勞動契約，質疑公司這樣做合理合法嗎？原PO藉此想問大家意見，「請問有人有類似的經驗嗎？如果公司真的追討，我該怎麼處理比較好呢？」

貼文讓不少人看不下去，「什麼鳥公司，去檢舉了啦」、「直接回他法院見」、「如果是我，我不會還，第一次聽到說年終獎金要還的，是有多緊繃？」、「好想知道這奇葩公司是哪一間？」、「這麼摳，做沒幾個月，年終也沒多少吧」、「哪間這麼沒風度+雷，公佈讓大家笑一下」。

還有網友建議求助勞工局比較妥當，「如果妳只有這點有疑慮，建議他追討後，妳拿證明找勞工局介入，在公司妳也不用表示同意他的論點，只要表達妳知道有這件事情就可，除非他要妳畫押簽字，擔心後續問題，溝通時請手機錄音」、「如果公司強迫妳退還，妳可以先確認相關文件（合約、員工守則、獎金發放規則），或跟勞工局諮詢」、「我之前離職也是遇到公司跟我追討員工旅遊費用，建議直接走勞工局」。

其中有一名女網友表示自己的男友是律師，兩人就原PO事件討論過，男友解釋「年終、分紅這類獎勵性質的獎金，只要公司事先公告，要怎麼規定都可以（畢竟本來就是多給的），在期限前離職，大公司可能懶得跟你討這筆錢，但就還是有被追討的風險」。

她說自己任職的公司也在去年底發信通知，三月以前離職要退還一部分年終，因此她建議原PO，「可以去查查看公司是什麼時候公告的，如果想領全額就還是壓在公司訂的期限後再離職吧，這樣比較簡單」。