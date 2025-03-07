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南區就業博覽會連4天成大登場 供1.1萬工作機會

中央社／ 台南7日電

國立成功大學今天宣布，2025南區就業博覽會3月13日一連4天在成大光復校區登場，屆時將有250家企業提供逾1萬1000個工作機會，涵蓋半導體、電子科技、綠能產業等。

成大今天指出，2025南區就業博覽會是年度企業徵才重頭戲，由成大和南部10所大專校院攜手合辦，主題是「鏈結未來職場，智造無限可能」，結合產業趨勢與求職需求，打造多元且具前瞻性的就業交流平台。

2025南區就業博覽會徵才企業有250家，涵蓋半導體、電子科技、智慧製造、綠能產業、金融、醫療、教育、營造等。3月13日至15日接連3天先舉行49場企業徵才說明會，16日再設置逾350個攤位，預定提供超過1萬1000個工作機會。

成大表示，今年就博會共158家企業有博士班畢業生需求；164家企業提供境外生就業機會，顯見企業對境外生人才需求殷切。

半導體 成大

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