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今年應屆畢業生第一份工作 這件事與薪資同樣在乎

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
對今年的應屆畢業生而言，選擇第一份工作時，在可複選狀況下，選擇「薪資」、「符合興趣」的比率，幾乎旗鼓相當。圖／台科大提供
對今年的應屆畢業生而言，選擇第一份工作時，在可複選狀況下，選擇「薪資」、「符合興趣」的比率，幾乎旗鼓相當。圖／台科大提供

yes123求職網「Z世代畢業生職涯規劃與校徵季招募調查」顯示，對今年的應屆畢業生而言，選擇第一份工作時，在可複選狀況下，主要考量會有：「薪資」(55.1%)、「符合興趣」(54%)，幾乎旗鼓相當。排名第三的是「職務的發展性」(43.4%)，以及「公司或行業未來前景」(42.3%)、「學以致用」(32.9%)。

對於人生首份正職工作的「月薪期望值」，平均落在36,148元，比起去年的34,321元，增加1,827元，換算下來，增幅為5.3%，創12年新高。

同時再以新鮮人的「學歷別」交叉分析，在「月薪期望值」部分：「學士」為35,178元，比起去年的33,346元，提高1,832元，增幅為5.5%。

只是相較下，「研究所」新鮮人的「月薪期望值」為38,677元，比起去年的36,821元，多了1,856元，增幅為5%。

畢竟念了大學四年，甚至加上研究所兩年起跳，花時間和金錢讀書，多數人仍希望第一份工作真的能夠「學以致用」，從yes123求職網的調查顯示，有七成七(77.3%)的新鮮人表示，在找第一份工作時，「會找」與就讀科系相關的工作，希望可以學以致用。

整體來說，合計有64.7%會在畢業或退伍「前」開始找工作，略低於去年的65.8%；其中屬於「求職早鳥族」的，合計占23%，也略低於去年同期的23.6%：「畢業或退伍前三個月」(14.7%)、「畢業或退伍前四到六個月」(8.3%)。

大家更預估，第一份正職工作的平均求職時間，需要3個月，約為90天，與去年相同，其中9%則認為，要花「半年(含)以上」。

整體而言，新鮮人更估計，想找到第一份正職工作，「至少」需要投遞27.5封履歷表給企業，少於去年的29.4封，以及前年的31.2封。

對於「求職管道」，在可複選狀況下，社會新鮮人主要的途徑依序有：「求職網站」(84.1%)、「企業官方網站」(56.5%)、「校園徵才博覽會」(48.3%)，以及「靠親友或師長介紹」(32.2%)、「就業服務站」(20.1%)、「報紙」(11.1%)。

針對找工作時的「諮詢對象」，在可複選狀況下，主要依序為：「父母親或長輩」(55.1%)、「同學」(53.1%)、「學長姐」(46.1%)，以及「學校老師」(35.2%)、「同輩親戚」(20.9%)。

新鮮人 求職 研究所 職涯

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