企業搶才需撒幣 Z世代期望薪資37,745元、年增4.9%

隨著畢業季逼近，準備踏入職場的新鮮人比例明顯攀升。根據1111人力銀行7日發布的最新調查顯示，高達 94% 的應屆畢業生計畫直接投入就業市場，相較去年的 76%，成長幅度達 18 個百分點。

值得注意的是，調查也發現，隨著房價與物價持續攀升，新鮮人對薪資的期待同步提高。調查顯示，今年新鮮人的期望薪資來到 37,745 元，較去年的 35,972 元成長 4.9 %，創下六年來新高。

這也意味著，企業若想搶得人才，勢必得在薪資條件上投入更多成本，才能吸引並留住新世代勞動力。

此外，迎戰AI時代，瞬息萬變的職場環境，如何在短時間內找到最適合自己的工作，也成為新鮮人與轉職族群最關心的課題，1111 人力銀行趁勢推出 AI 智能助手「AI 小精靈」， 24小時在線，重要訊息不會漏接並且結合智能客服問答，只要登入1111會員，首頁點選右下角「AI 小精靈」的大眼娃娃圖像，就能召喚出專屬的求職小精靈，無論是職缺篩選、或是面試準備等求職相關問題，都可以透過和 AI 小精靈即時互動，讓人工智慧聊天機器人陪你即問即答，求職過程省時又省力，想找什麼工作「問就對了」。

同時，為了成為新鮮人求職路上的最佳夥伴，1111 人力銀行還推出「找工作送 1 萬，再抽台積電股票」活動，以實際行動支持求職者。無論是新會員或舊會員，只要成功錄取並「到職回報」，任職滿 3 個月且通過審核，即有機會獲得 1 萬元久任獎金，3 月 13 日更將線上抽出台積電股票，為新鮮人求職帶來實質幫助。活動不限全職或兼職，為各類求職者提供激勵。

1111 人力銀行總經理張篆楷表示，觀察今年初平台履歷開啟數據，求職者投入度明顯提升，透過此活動，希望進一步鼓勵新鮮人順利進入職場，更有機會與「護國神山」台積電共創職涯價值。這不僅是對積極求職者的肯定，也是一份踏入職場的「開工大紅包」。

1111人力銀行發言人曾仲葳指出，新鮮人提前布局，目標是搶占職場先機、在競爭激烈的市場中卡位。同時，這也反映出年輕世代對於職涯的不確定感，希望趁早進入職場，累積經驗、摸索職業方向，甚至可以分擔家庭經濟壓力。

因為根據1111人力銀行調查，有66.1% 的新鮮人已感受到經濟負擔。數據顯示，他們每月平均花費約 13,015 元，其中 68.8% 的人因房租與生活費感到吃緊，另外，有65.2% 需分擔家計，48.2% 必須提供孝親費，而 32.3% 背負學貸。這些財務壓力，使得許多年輕人選擇提早進入職場，積極求職不僅為了理想，更是受現實需求驅使。

在經濟壓力與市場競爭的雙重夾擊下，薪資確實成為決策的關鍵因素。調查顯示，86.8% 的新鮮人在選擇第一份正職工作時，最在意的條件就是「薪資報酬」，顯示經濟負擔對求職選擇有著直接影響。其次，64.5% 關注「工作地點」，希望兼顧通勤便利與生活起居；51.3% 則將「工作時間」列為重要考量，反映年輕世代對於工時與生活品質的權衡。

為了解今年畢業生的就業意向，1111人力銀行進行「2025新鮮人求職意向」調查，針對應屆畢業生求職會員進行立意抽樣，調查時間2025年2月3日到3月3日，總計回收共1,121份。