大學33.7K、碩士36.3K！新鮮人起薪再創新高

3月開始進入校園徵才旺季，「九年級生」新鮮人即將投入職場，企業聘用意願及起薪情況如何？yes123求職網「Z世代畢業生職涯規劃與校徵季招募調查」，高達九成六「應屆畢業生」或「今年退伍」社會新鮮人計畫先就業，高於去年的95.1%，反彈至六年來的新高水準。93%考慮國外求職，創12年新高；就業地區偏好美國、日本、東協。

不少新鮮人所關心的企業給薪議題，2025年的水準又有多高呢？由yes123求職網的調查顯示，企業對於今年的學士級新鮮人，平均起薪「至少」為33,713元，比去年的32,124元，增加1,589元，增幅4.9%，創下12年以來的新高。對於碩士新鮮人，平均起薪「至少」是36,364元，比去年的34,788元，上升1,576元，增幅4.5%，也同創12年以來的新紀錄。

yes123求職網調查顯示，有高達九成六(95.6%)的「應屆畢業生」或「今年退伍」的社會新鮮人表示，他(她)們想要選擇「先就業」；因此相較之下，想選擇「再進修」的，僅占了4.4%。

同時計畫先就業的比率，也高於去年的95.1%，反彈至六年來的新高水準。再進一步交叉分析觀察，其中準碩博士的研究所畢業生，搶先就業的比率是97.8%；至於大學部的非研究所畢業生則為94.7%。

這些想要先工作的人當中，在可複選狀況下，又有84.6%是規劃「到本土民營企業上班」；64.8%也規劃「到外商企業上班」；還有「到國營企業上班」(33.6%)，或者「自行創業」(30.2%)；至於也考慮選擇「當SOHO族，外包接案」的，則占28.6%；以及27.9%考慮「到公家機關上班」。

如果想要到本土民營企業工作，他(她)們主要選擇的行業，在可複選狀況下，前五名依序為：「科技資訊」(34.4%)、「餐飲住宿與休閒旅遊」(33.3%)、「金融保險與會計統計」(32.1%)，以及「運輸與物流倉儲」(30.8%)、「批發零售與貿易」(29.2%)。

yes123求職網發言人楊宗斌解讀，近幾年來由於學歷貶值效應發酵，規劃優先找工作的社會新鮮人，依舊占絕大多數；還有持續超過兩年的缺工潮，讓職缺數居高不下，正是選擇搶先就業的好時機。

同時在計畫先求職的人當中，又有高達九成三(92.8%)透露，「想到國外工作」，整體比率也高於去年的91.7%，並創下12年以來的新高。

其中最熱門的「海外上工」地點，在可複選狀況下，前五名分別為：「美國」(45.8%)、「日本」(44.8%)、「東協地區」(43.8%)，以及「澳洲或紐西蘭」(42.5%)、「南韓」(41.3%)。

而在六到十名部分，又分別是：「歐洲」(33.7%)、「香港或澳門」(27.7%)、「中國大陸」(26.6%)，以及「加拿大」(25.5%)、「中東」(20.1%)。

此外，還有六成五(65.3%)的準社會新鮮人表示，「有計畫返回故鄉工作」，這也代表「沒有」計畫返鄉就業的，比率落在34.7%。